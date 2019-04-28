日本「最年輕職業棋士」10歲仲邑堇奪首勝進8強　37歲對手狂讚

▲ 仲邑堇與種村小百合對弈。（圖／翻攝自推特／@mainichi_igo）

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年僅10歲的仲邑堇在1日生日當天成為日本史上最年輕的職業棋士，打破現已20歲的藤澤里菜在11歲時所創下的紀錄。仲邑堇與日本棋院關西總部所屬的16名40歲以下棋士今（28）日參加「第2回若竹杯」，仲邑堇初段稍早對決37歲的種村小百合二段，成功奪下成為職業棋士後的首勝，進入前8強。

考慮到仲邑的身高僅126公分，主辦單位特地為她的椅子墊高10公分。《朝日新聞》報導，執黑先走的仲邑經過一番謹慎考慮，第一手下右上星位。在緊張的氣氛中，仲邑表情相當嚴肅。她在一開始的布局階段就占上風，比算進入中段後，種村更顯得難以招架，在中午時分便棄子投降。

事實上，第2回若竹杯並非職業比賽，因此未能使仲邑創下最年輕職業選手在正式賽事中奪勝的紀錄，也不會計入總勝紀錄。但仲邑在賽後仍表示，「我從一開始就打得很好，並不緊張，很高興可以獲勝。」種村則坦言，自己的布局太糟糕了，仲邑幾乎沒有漏洞，實力很強。

另一方面，仲邑下午對決父親仲邑信也九段現年30歲的門下弟子村松大樹六段，爭取進入前4強，賽前表示，「會努力奪得下一場比賽的勝利。」但最新消息指出，仲邑雖在比賽前段占優勢，最終仍敗給村松，賽後直言「有些懊悔」；村松則對她表示欽佩，「厲害得不像是10歲。」