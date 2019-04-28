88歲巴菲特每天5罐可樂、2瓶鹽罐狂撒食物　稱：這就是我健康秘訣

▲ 為了維持健康，巴菲特每天都要喝上5罐可樂 。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

今年88歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）最近接受外媒採訪時透露，自己現在還是會每天暢飲5罐可口可樂，每周甚至還要至少吃3次麥當勞的麥克雞塊，平時甜點也很喜歡吃Dairy Queen的冰淇淋。他指出，自己並沒有考慮調整這樣的飲食習慣，因為這就是他能維持身體健康的秘訣。

根據《福斯新聞》報導，巴菲特提到，儘管他年紀已經大了，飲食習慣在外界看來也不是很好，「但我不會被任何與死亡相關的想法所干擾，每天早上也都是健康的『跳下床』去上班，目前更沒有任何關於退休的打算與計畫。」

儘管過去就曾提到過自己喜歡喝可樂，但巴菲特這次再度強調，如果自己每天攝取了2700卡路里的熱量，那麼其中就有4分之1是來自於可樂，「因為我每天都要喝5罐可樂，白天喝3罐，晚上再喝2罐，有時候還會特別選擇櫻桃口味的可樂來『獎勵我自己』。」在喝可樂時，他也總是喜歡一邊搭配著UTZ的馬鈴薯條。

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▲ 巴菲特也喜歡吃高鹽、高糖食物。（圖／達志影像／美聯社）

另外，巴菲特也喜歡吃「高鹽食物」，擔任過富國銀行執行長的的史圖姆夫（John Stumpf）過去就曾爆料，「當食物上桌時，巴菲特總是會左手拿著一個鹽罐，右手再拿一個鹽罐，兩手並用拼命對著盤中佳餚灑鹽，這時現場就會像是下了一場暴風雪一樣。」

面對外界對於自己飲食習慣的指責，巴菲特回應，這些高糖、高鹽飲食的確是能讓他相對保持健康的，「我從精算表上發現到，原來死亡率最低的是6歲的小孩子，所以我決定養成和6歲小孩一樣的飲食習慣。這就是我保持身體狀況的最安全作法。」

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）計算，巴菲特目前是全球第4大富豪，淨資產達到873億美元（約新台幣2.7兆元）。