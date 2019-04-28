天降橫禍！起重機9層樓斷裂墜地　橫跨2線道壓毀6車奪4命

▲起重機掉落至少橫跨2線道。（圖／翻攝自Twitter／ @vctzdtapnz）



國際中心／綜合報導

美國西部大城西雅圖27日發生嚴重工安意外，一輛起重機從約9層樓高的建築物上掉落，當場壓碎6輛車，導致4人死亡，據傳該地正在興建新的Google園區。當地消防局表示，死亡的4人中，包含2名起重機操作員，另外2人當時則坐在各自車內，目前也尚不清楚意外發生原因，有人懷疑是當時颳起強風，才導致起重機掉落，但氣象局否認這項推測。

西雅圖消防局長斯科金斯（Harold Scoggins）在記者會中指出，包含2名起重機操作員在內，共有4人在這場意外中不幸身亡，另外還有多名傷者在醫院，暫無生命危險，而路上汽車是停在路邊還是行駛中遭擊中，還有待調查。美國勞工與工業部門正在調查事故原因，幾名目擊者指出，起重機運作時吹起了強風，才導致起重機掉落，但美國國家氣象局澄清，當時風速每小時僅28至37公里，排除了這個說法。

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▲6輛車遭壓毀。（圖／翻攝自Twitter／@RoyButta）



目擊者尼爾森（Esther Nelson）表示，他當時正在附近的大樓內工作，結果就看到起重機在高處裂成兩半，其中一半掉落到下方路面，橫越了兩個車道，「回想起來還是覺得餘悸猶存。」幸運逃過一劫的目擊者貝瑞爾（Corina Berriel）則說，「我先感到身後一陣晃動，起初還以為是地震，回頭看見塵土和碎片從天上掉下來，真的以為自己要死了。」結果他看到黃色的起重機壓爛了他後方的黑色轎車，但車內女子有及時逃出。

西雅圖市長德凱恩（Jenny Durkan）也在推特上向這起重大意外表示哀悼，「我的心跟著家屬一起碎了。」並呼籲民眾遠離該地，讓調查人員能盡快釐清事故原因。