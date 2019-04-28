19歲辣模天生「蜜桃臀」遭網酸　醫生：超強基因是真der~

▲美國辣模被網友質疑屁股是整形，氣得找醫師來直播查驗。（圖／翻攝自daisykeech IG）



國際中心／綜合報導

美國19歲美尻辣模琪曲（Daisy Keech）因為擁有過人的苗條身材，還有一個大家稱羨的蜜桃臀，因此被網友質疑屁屁的真假，認為是整形。對此，她也請醫生親自檢驗並PO出直播影片，來證明自己的清白。

洛杉磯比佛利山莊一名整形醫生格凡米（Ashkan Ghavami）近日在他的IG上發出一段檢查琪曲臀部真假的影片，他指出琪曲的美臀是天生的，完全沒有整形加工。

影片中，格凡米坐在琪曲身後，開始對著觀眾說「這個翹臀是琪曲本身擁有的基因，很多人說她屁股是假的，但我在此證明這是一個真正的且運動型的臀部！」

他說，從琪曲的皮膚狀況來看，他並沒有發現任何動過手術的疤痕，也代表著她沒有注射過人工化學物質。

常常在IG上曬出自己健康小麥色翹臀，琪曲在被醫生驗貨之後聲明「謝謝世界有名的格米整形醫生，幫助我向粉絲證明我的屁屁是真的，同時也是第一個被認證過的臀部」。

琪曲的貼文一PO出，許多粉絲紛紛護航「你的屁屁真美，我相信它是真的」、「請繼續保持最自然的樣子，不要中途放棄」、「恭喜被認證的屁屁」，不過也有網友酸「不知道是不是醫生和她合作？」，還有人說「當你19歲時，屁屁也一樣彈嫩，根本不用整形」

整形風波引爭議，對此，琪曲不認為整形是件多誇張的事，她說「每個人都有自己選擇變成什麼樣的權利，也有身體自主權，不應該被大肆批評」，她坦言從12歲時就一直想要有胸部，如果可以靠整形獲得，為何不試試看呢？

▼琪曲天生就有完美翹臀。（圖／翻攝自daisykeech IG）

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▼琪曲平時也熱愛運動，才能維持。（圖／翻攝自daisykeech IG）



