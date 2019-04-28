南韓新景點！板門店宣言周年　非軍事區「和平之路」開放徒步觀光

▲ 文在寅在非軍事區開放前一天前往體驗。（圖／青瓦台）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩及南韓總統文在寅的首度峰會在27日屆滿周年，南韓除在板門店舉行一系列藝術表演，也首度開放民眾徒步參觀非軍事區（DMZ）。60歲釜山市民朴尚基得知江原道高城郡「DMZ和平之路」即將開放後便馬上報名，「成為分裂以後首先踏上這裡的人讓我非常激動，希望這些鐵絲網盡早消失、讓南北韓之間可以自由往來。」

文在寅上月在三一運動100周年紀念活動上宣布，「非軍事區很快將屬於國民」，政府因此自27日起開放通往DMZ的和平之路高城路段。民眾可從高城統一展望台沿著新修建的木棧道前往金剛山展望台，遠眺北韓境內的山巒。該路線每周開放6天，每天2次，選擇徒步則一次可招待20人，選擇乘車則可招待80人，還會有解說員及工作人員提供介紹服務。

南韓政府指出，開放和平之路一方面是為了慶祝《板門店宣言》一周年，一方面則是因為南北韓根據《9‧19軍事協議書》撤除邊境哨所等為緩和軍事緊張所付出的努力，預計未來將階段性開放自白馬高地戰績碑至DMZ南韓一側木棧道的鐵原郡路段，以及自臨津閣經都羅展望台、前往參觀被拆除哨所的坡州路段。

總統文在寅趕在開放前一天的26日前往參觀，當天出席「和平經濟江原願景戰略報告會」時也表示，江原道的旅遊事業發展顯示「和平即經濟」，因此盡力爭取重啟象徵兩韓經濟合作的金剛山觀光事業，同時積極推動以鐵路對接南北韓。