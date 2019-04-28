美大學爆招生弊案！陸爸媽「捐2億」送小孩進名校　3600萬秒入耶魯　

▲耶魯大學也傳招生弊案。（圖／翻攝自耶魯大學IG）

記者朱世凱／綜合報導

美國耶魯（Yale University）、史丹佛（Stanford University）等多所大學自今年3月起陷入招生醜聞。《華爾街日報》26日指出，美國名校的招生舞弊案也包含大陸家庭，有的爸媽砸了120萬美元（約新台幣3600萬元）讓女兒進入耶魯大學，更有家長賄賂高達650萬美元（約新台幣2億元）讓子女順利進名校就讀。

報導分析，不少富豪名流利用偽造「特長生」（具有特殊專長的學生）的檔案或SAT考試「代考」等作弊手段，將自己的孩子送進名校。這些明星大學包含南加州大學（USC）、史丹佛、耶魯等名校，引發外界軒然大波。

有消息人士透露，捲入案件的一位好萊塢女演員，賄賂50萬美元（約新台幣1500萬元）讓2個女兒以帆船體育特長生的身份成功就讀南加大，可是事實上這2個女孩根本不會划船；另外，也有一個大陸家庭向美國入學顧問辛格（William Singer）行賄，他們砸了650萬美元（約新台幣2億元）將子女送入名校，目前身分尚不清楚。

▼美國入學顧問辛格（William Singer）。（圖／達志影像／美聯社）

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報導再稱，還有一位走非法管道入學的學生郭雪莉（Sherry Guo，譯音），她的爸爸花了120萬美元（約新台幣3600萬元）讓她成功以足球特長生的身分進入耶魯。據悉，負責提供「服務」的中間人，會利用偽造檔案的方式，將根本不會體育的人包裝成特長生，再和收受賄賂的大學運動隊教練「裡應外合」，替含著金湯匙出生的子女們挪出一個錄取名額。

等到這些孩子入學以後，他們大多以受傷或者其他名義逃避練習，頂著特長生的身份但從不參加運動隊的訓練。耶魯大學原女子足球隊教練，曾幫一位從沒踢過足球的富二代辦特長生入學，一次就賺進40萬美元（約新台幣1200萬元）；南加大足球隊的一位教練，也收取35萬美元（約新台幣1078萬元）的「打點費」，幫助4名非專業孩子進入南加大。

《慾望師奶》女星費莉希蒂·霍夫曼（Felicity Huffman）也在上月被踢爆，和丈夫一起幫女兒在大學入學標準考試中作弊，並且以「慈善捐款」名義砸下1.5萬美元（約新台幣46萬元）讓長女進到名校，她在日前也已坦承罪刑。

▼費莉希蒂·霍夫曼（Felicity Huffman）。（圖／達志影像／美聯社）