小眼睛來窺探！美中情局IG發第一張照　網揭露10個潛藏訊息

▲ 中情局發布的第一篇IG貼文，乍看普通的照片藏了許多秘密 。（圖／翻攝自中情局官方IG）

國際中心／綜合報導

美國中央情報局（CIA）日前開設了Instagram官方帳號，並在25日發布了第一則貼文，只見照片背景是一張看似普通的辦公桌，桌上擺放著像是時鐘、記事本、盆栽、印章等日常物品，不過搭配照片下的文字「我用我的小眼睛來暗中窺探」(I spy with my little eye)，令不少人隱約察覺到「中情局是不是在照片中傳達了什麼訊息？」

根據BBC報導，過去中情局給人一種隱密、低調的感覺，不過最近為了招募更多年輕新血加入，特別辦了Instagram官方帳號。中情局發言人提到，由於Instragram絕大部分用戶年齡都低於30歲，希望能夠透過這個帳戶，吸引到年輕一代間諜情報、戰略相關人才，除此之外，追蹤這個帳戶，網友們也能夠一窺情報人員平時的工作情況，「但相信我，你們並不會在這帳戶上看到來自神祕、機密地點的照片。」

僅管帳戶簡介嚴肅的寫著，「我們是國家的防衛最前線。」首篇Instagram貼文卻是走一個「大家來找碴」的互動模式，貼文放上一張於中情局維吉尼亞州蘭利（Langley）總部所拍攝的辦公室照，照片上大部分的物品都屬於現任僱員所有，內文則是一段「用我的小眼睛來暗中窺探」的詭異文字，令許多網友都直覺「這照片一定不單純！」剛發布不久就出現了各種版本的推理與分析。

請繼續往下閱讀...

▲ 網友詳細分析出照片中藏匿的10個訊息。（圖／翻攝自中情局官方IG）

從網路上最普遍流傳的解讀版本來看：

1. 桌面上有一顆盆栽，英文是Plant，這可能是中情局的一種自嘲。因為他們經常被人們稱為「Plants」或是「Planted evidence」，意思是「栽贓」。

2. 桌面上盆栽的旁邊擺了一對袖扣，袖扣傳言是中情局人員用來互相識別的工具。

3. 桌面上袖扣的旁邊有一個時鐘，時鐘上面的時間是8時46分，剛好就是2001年發生911事件時，客機撞上世貿大廈北塔的時間。

4. 桌面上時鐘再過去有一個金色貓頭鷹的擺飾，傳說金色貓頭鷹是希臘神話智慧女神雅典娜的象徵。它是由希臘裔美籍的中情局首席報行官馬克里迪斯（Andy Makridis）所提供。

5. 貓頭鷹擺飾上方的牆上貼著一張紙，這是中國的地圖，桌面上也有俄羅斯和波斯灣地圖，由於中俄是美國在亞洲最主要的競爭對手，這意味中情局正在進行海外戰略準備工作。

6. 桌子前方有一個類似「邪眼」的護身符，這種護身符在土耳其等中東國家相當常見。似乎代表中情局人員直執行任務時所面臨的危險

7. 桌子正中間有張人物肖像，這是中情局情報人員門德斯（Tony Mendez），他曾在1980年偽裝成為電影製作人，前往伊朗拯救6名美國人質。今年1月逝世的門德斯，他的英勇事蹟也被翻拍成電影奧斯卡最佳電影《Argo》。

8. 椅子上有頂灰色假髮，似乎是中情局人員偽裝時所需的配件

9. 假髮旁邊掛著一張工作證，這張證的主人是中情局局長哈斯佩爾（Gina Haspel）的工作證。

10. 桌面上盆栽左邊有個紙袋，疑似是情報人員用來銷毀證據所用。

▲ 官方第二篇貼文則是幾張滿漫畫照，包括已逝傳奇情報員門德斯（左）。（圖／翻攝自中情局官方IG）

除此之外，桌面上及整張照片仍有許多其他東西，都有網友做出不同的分析，不過目前為止，中情局仍未公布正確解答，28日所發布的第二則貼文也僅只是幾張漫畫照而已。

中情局長哈斯佩爾提到，這個帳戶顯示出情報員工這份工作，正尋求在這樣數字化時代能跟上變化。其實中情局對社交媒體並不陌生，早在2014年就先後加入臉書和推特。當時，他們所發布的第一個推特寫著，「我們既不能證實，但也不能否認，這是我們的第一則帖文。」同樣也是在字裡行間展露了詼諧幽默的一面。