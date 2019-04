小眼睛來窺探！美中情局IG發第一張照　網揭露10個潛藏訊息

▲ 中情局發布的第一篇IG貼文,乍看普通的照片藏了許多秘密 。(圖/翻攝自中情局官方IG)

美國中央情報局(CIA)日前開設了Instagram官方帳號,並在25日發布了第一則貼文,只見照片背景是一張看似普通的辦公桌,桌上擺放著像是時鐘、記事本、盆栽、印章等日常物品,不過搭配照片下的文字「我用我的小眼睛來暗中窺探」(I spy with my little eye),令不少人隱約察覺到「中情局是不是在照片中傳達了什麼訊息?」

根據BBC報導,過去中情局給人一種隱密、低調的感覺,不過最近為了招募更多年輕新血加入,特別辦了Instagram官方帳號。中情局發言人提到,由於Instragram絕大部分用戶年齡都低於30歲,希望能夠透過這個帳戶,吸引到年輕一代間諜情報、戰略相關人才,除此之外,追蹤這個帳戶,網友們也能夠一窺情報人員平時的工作情況,「但相信我,你們並不會在這帳戶上看到來自神祕、機密地點的照片。」

僅管帳戶簡介嚴肅的寫著,「我們是國家的防衛最前線。」首篇Instagram貼文卻是走一個「大家來找碴」的互動模式,貼文放上一張於中情局維吉尼亞州蘭利(Langley)總部所拍攝的辦公室照,照片上大部分的物品都屬於現任僱員所有,內文則是一段「用我的小眼睛來暗中窺探」的詭異文字,令許多網友都直覺「這照片一定不單純!」剛發布不久就出現了各種版本的推理與分析。

從網路上最普遍流傳的解讀版本來看:

1. 桌面上有一顆盆栽,英文是Plant,這可能是中情局的一種自嘲。因為他們經常被人們稱為「Plants」或是「Planted evidence」,意思是「栽贓」。

2. 桌面上盆栽的旁邊擺了一對袖扣,袖扣傳言是中情局人員用來互相識別的工具。

3. 桌面上袖扣的旁邊有一個時鐘,時鐘上面的時間是8時46分,剛好就是2001年發生911事件時,客機撞上世貿大廈北塔的時間。

4. 桌面上時鐘再過去有一個金色貓頭鷹的擺飾,傳說金色貓頭鷹是希臘神話智慧女神雅典娜的象徵。它是由希臘裔美籍的中情局首席報行官馬克里迪斯(Andy Makridis)所提供。

5. 貓頭鷹擺飾上方的牆上貼著一張紙,這是中國的地圖,桌面上也有俄羅斯和波斯灣地圖,由於中俄是美國在亞洲最主要的競爭對手,這意味中情局正在進行海外戰略準備工作。

6. 桌子前方有一個類似「邪眼」的護身符,這種護身符在土耳其等中東國家相當常見。似乎代表中情局人員直執行任務時所面臨的危險

7. 桌子正中間有張人物肖像,這是中情局情報人員門德斯(Tony Mendez),他曾在1980年偽裝成為電影製作人,前往伊朗拯救6名美國人質。今年1月逝世的門德斯,他的英勇事蹟也被翻拍成電影奧斯卡最佳電影《Argo》。

8. 椅子上有頂灰色假髮,似乎是中情局人員偽裝時所需的配件

9. 假髮旁邊掛著一張工作證,這張證的主人是中情局局長哈斯佩爾(Gina Haspel)的工作證。

10. 桌面上盆栽左邊有個紙袋,疑似是情報人員用來銷毀證據所用。

除此之外,桌面上及整張照片仍有許多其他東西,都有網友做出不同的分析,不過目前為止,中情局仍未公布正確解答,28日所發布的第二則貼文也僅只是幾張漫畫照而已。

中情局長哈斯佩爾提到,這個帳戶顯示出情報員工這份工作,正尋求在這樣數字化時代能跟上變化。其實中情局對社交媒體並不陌生,早在2014年就先後加入臉書和推特。當時,他們所發布的第一個推特寫著,「我們既不能證實,但也不能否認,這是我們的第一則帖文。」同樣也是在字裡行間展露了詼諧幽默的一面。