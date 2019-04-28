女工摔落運轉中機台　慘遭「人體絞肉」變肉絲

▲美國發生一起「人體絞肉」意外。（圖／翻攝自Adinda Qilla 臉書）

國際中心／綜合報導

美國近日發生一起恐怖「人體絞肉機」事件，35歲的格林葛（Jill Greninger）在一家肉類加工廠上班，她一如往常得站在肉類磨碎機旁的樓梯上工作，但當天卻一時沒有站穩，直接掉到機器裡，活活被絞死。當同事發現她時，一切為時已晚。

綜合外媒報導，這起事件發生在美國賓夕法尼亞州，格林葛在24日上班時，和平常一樣站在有滾輪的扶梯上工作，以往都相當安全，案發當時卻因為站不穩、身體失去平衡摔進正在運轉的絞肉機裡，變成現成的肉絲。

過沒多久，一名同事聽到機器發出奇怪的聲響，就近一看才發現格林格德身體卡在絞肉機裡，還有一些已經被碾碎，立刻打電話報警。警消花了45分鐘才將格林葛的遺體從機器裡拖了出來，但依舊沒有救回她寶貴的性命。

驗屍官基斯林（Charles E. Kiessling）感嘆「這事件恐怖的意外，也是一場悲劇！」但他也疑惑，對上班工作如此熟悉的格林葛，又是怎麼摔進機器的？對此，格林葛離奇致死原因，還有待警方和職業安全與健康管利局釐清。

▼格林格在工作時，不小心摔進絞肉機，直接被絞死。（圖／翻攝自Adinda Qilla 臉書）

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