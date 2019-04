白宮PO照慶祝第一夫人49歲生日　獨坐1張沙發被記者忽視

▲白宮官方推特發布一張照片慶祝第一夫人49歲生日。(圖/翻攝自推特@thewhitehouse)

國際中心/綜合報導

美國第一夫人梅蘭妮亞26日度過49歲生日,白宮按照往例透過推特貼文祝賀,發布了一張照片配上「生日快樂」的簡短祝福。照片中第一夫人單獨坐在沙發上,神情凝重,丈夫與兒子拜倫都不在身邊;雖然被媒體記者包圍,人們的目光卻都不在她身上,看起來相當孤單。

根據《時人》報導,這張照片在總統川普於白宮會見捷克總統巴比斯(Andrej Babis)時拍下,媒體的焦點顯然並非梅蘭妮亞。對此,美國網友也批評,「為什麼白宮要上傳一張梅蘭妮亞孤伶伶的照片?」、「她的小孩和丈夫去哪了?」甚至還有人擔心梅蘭妮亞「太寂寞」,將旁邊的空位「補上」,惡搞照片瘋傳,不僅將總統川普變成《星際大戰》中將莉亞公主囚為奴隸的賈霸,也有人將俄羅斯總統普丁合成上去。

▲川普被網友後製成《星際大戰》中的賈霸,用鎖鏈禁錮了梅蘭妮亞並說,「很快的,你會學會感激我。」(Soon, You will learn to appreciate me.)(圖/翻攝自推特@rychiee09)

網友指出,這張照片中人們的焦點也許都在總統川普身上,令人不解為什麼白宮為第一夫人慶生的方式,是彰顯她的丈夫有多「引人注目」。照片中的梅蘭妮亞引起熱烈討論,有民眾猜測她平時在白宮中是否也像這樣「無人理會」,更拿出過往的側拍表示,「她總是看起來不開心。」

▼網友將俄羅斯總統普丁合成在梅蘭妮雅身邊。(圖/翻攝自推特@rychiee09)