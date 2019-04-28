日本改朝登基大典「預算45億」　踏入令和時代…燒錢速度驚人！

▲日本5月將正式踏入「令和」時期。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合外電報導

日本年號「平成」將於5月1日正式改朝，走入「令和」時代讓日本民眾相當期待新氣象的到來，日本政府特別為此編列了經費預算出爐，數字令人相當震驚，比起1989年昭和走進平成的123億，此次進入令和時代，竟高達166億日幣。

綜合外媒報導，日皇明仁夫婦目前住的御所，成為上皇、上皇后必須遷出原先的皇居，明仁最終選擇回到兒時住所，也就是皇太子時的東宮御所；而德仁也將從東宮御所遷到皇居。但因東宮御所需要整修，明仁需先暫居在高輪皇族邸，皇居所有排水系統、配管都需要重新翻修，估計光是皇居御所、東宮御所、高輪皇族邸三處維修費用就高達17億日幣。

而第二繼承秋篠宮的宮邸翻修、擴建費用，甚至將旁邊的赤坂東邸合併，費用初估高達33億日幣，所有待遇也都對比皇太子，而新居完成前的暫時居所新建，也高達9億8000萬日幣。

明仁退位、德仁上位、秋篠宮升格為第一繼承人，在行政人事上的調整也讓人事費用每年增加3億3000萬日幣。最後在新天皇即典禮上，除了安排國家、宗教、皇室儀式，另外還有接待外賓、車隊、晚宴等一連舉行4天、7場宴會，警衛預算約1億7000萬日幣，德仁登基將使用的高御座、御帳台整理費用約5億日幣。

最後每年11月天皇案例舉辦的新嘗祭，象徵對皇祖、天地神祇的感謝，祈求國泰民安，此次規格升等。但光是搭建大嘗宮就編列19億日幣，費用高的令人乍舌。根據日本經濟新聞統計，光是2018年、2020年加上皇位繼承相關預算總額約166億日幣（約台幣45億）。