軍人廁所「軟管勒脖激戰」　辣妹斷氣假慌張…友打臉：是場預謀

▲西班牙軍官sm用軟管勒斃女子。（圖／翻攝自eldoce.tv）

記者陳亭伃／綜合報導

西班牙加那利群島（Canary Islands）2016年發生一起弔詭的命案近日開庭審判，34歲的勞倫娜（Lorena Mazzeo）當時被發現死在一處公寓內，脖子上有深刻的勒痕，當時的伴侶被逮捕後表示，「勞倫娜是因為性愛遊戲出錯死亡，並非刻意殺害」。

根據英國《每日郵報》報導，和勞倫娜發生歡愉關係的是30歲的軍官菲力克斯（Felix Daza Cabeza），兩人在激烈的性愛遊戲中，疑似因為用了塑膠軟管作為輔助，沒想到卻意外將勞倫娜勒斃。但檢察官表示，在證人的說詞中，菲力克斯是預謀性殺害勞倫娜，因為女方曾經嘲笑過他，而在犯案後，菲力克斯曾和朋友說道：「現在勞倫娜再也不會笑我了，因為我殺掉她了，她是個婊子！」

開庭時，菲力克斯的律師主張「兩人是因為你情我願的性愛遊戲導致悲劇發生」，希望可以得到無罪釋放，卻被警方調查結果打臉，勞倫娜身上的現金、筆電、iPad在身亡之後不知去向。事後菲力克斯才坦承，因為自己有毒癮，因此將勞倫娜的東西拿去變賣買毒。

訊後檢察官對菲力克斯被以謀殺罪求處20年監禁、竊盜罪判18個月徒刑，此外必須賠償勞倫娜的父母一人34000英鎊（約台幣130萬）、姐姐17300英鎊（約台幣67萬）。