赴韓注意！金浦機場驚現「電線纏40電池」疑似炸彈　警方追查中

▲ 金浦國際機場與仁川國際機場並列為首爾聯外的兩大機場。（圖／記者謝婷婷攝）

國際中心／編譯

南韓金浦機場（GMP）國際線男廁被人放置疑似爆裂物，警方目前正在追查嫌犯。根據南韓機場公社（Korea Airports Corporation）及金浦機場人士，清潔工人27日下午2時30分左右在國際線航廈一樓入境點廁所內發現一個黑色後背包，其中有一個將數十個乾電池以電線纏繞的可疑物品，疑似為爆炸裝置。

黑色後背包被藏在距國際線入境點僅短短200公尺的廁所馬桶後方，清潔工人發現後隨即報警。警方緊急派出包括2名爆裂物處理小組人員（EOD）在內的8名人力前往，經X光檢查後發現內有疑似爆裂物，隨及移動到航廈外，才打開包包確認其中物品。

調查顯示，包包內的物品並非真的爆裂物，但最初的X光檢查結果可見，該物品與真正的炸彈非常類似，令EOD人員不得不格外謹慎。該物品以細電線纏繞至少40顆乾電池，上面還放有數張光碟。

機場人士說明，該物品與爆裂物只差在缺少雷管，判斷嫌犯應對以矽膠黏住電池堆、再以電線與舊型手機連結的爆裂物構造相當了解，但目前還未鎖定嫌犯。金浦機場警察小組已經將案件移交首爾江西警察署，目前正在追查中。