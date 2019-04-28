難得民心？專家看衰「一帶一路」：資金後繼無力、人民無感

▲中國「一帶一路」計畫恐遇瓶頸。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

第二屆「一帶一路」高峰論壇27日順利落幕，共有37國領袖聚集北京與會。相較於北京對「一帶一路」計畫信心滿滿，有不少專家卻認為前景堪憂，該計畫對開發中國家投入大筆基礎建設資金，除了遭美國批評「債務外交」以外，專家也認為，中國將難以維持資金來源，對外投資也正在下降，自2013年至今，中國的外匯存底已流失至少1兆美元（約台幣30兆元）。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）亞洲經濟問題與趨勢研究學者史劍道（Derek Scissors）認為，「一帶一路」的進展正在消退，且2018年中國的國際收支出現700億美元的逆差，這也是中國國有企業與銀行開始停止海外投資的因素之一，加上美中貿易談判還在持續，美國大幅減少購買中國貨品，導致雙方貿易逆差縮減，中國的對外資金因此難以維繫。

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▲37國領導聚集北京出席「一帶一路」高峰論壇。（圖／路透）



隨著中國經濟成長度能趨緩，中國仍盡力資助新興經濟體的基礎建設缺口，但沒有其他經濟大國願意協助填補資金空缺，且由於淡化地緣政治色彩下，多數國家興趣缺缺，導致這項高達數十億美元的基礎建設投資計畫備受質疑。以波蘭為例，原本計畫由中方主導興建物流中心，卻被波蘭國防部以國家安全為由阻擋，專家推測，具體原因包括中方期待員工來自中國，導致當地人難以受惠、貸款條件不佳、以及中國企業難以達到歐洲的招標標準等。

美國華裔學者裴敏欣指，自2013年提出「一帶一路」以來，中國經濟成長速度趨緩，外匯存底在當年還有4兆美元（約台幣120兆元），如今已流失至少1兆美元，中國應該重新評估「一帶一路」的投資項目。美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）則表示，除了資金問題外，「一帶一路」也會帶來國內的政治緊張，因為多數中國民眾認為，自己的納稅錢被用到遙遠的國家，自身卻無法直接從中獲益。

▲「一帶一路」地圖。（圖／翻攝自新華網）



德州大學奧斯汀分校中國外交政治教授艾森曼（Joshua Eisenman）認為「一帶一路」有利有弊，儘管川普政府多次批評這是債務外交，但「一帶一路」仍可視為一種新型的「國家創業」型態，前提是，範圍內的國家都必須有同樣的效率與遠見，「只有大家認為這能讓事情朝著正確的方向發展，一帶一路才有機會成為雙贏解決方案，以改善基礎設施、促進增長和進步，避免霸權或掠奪，並防止出現債務危機。」

大陸國家主席習近平在記者會中指出，論壇期間舉行的企業家大會吸引了眾多工商界人士參與，簽署了總額640多億美元項目合作協議，這些成果充分說明共建一帶一路應潮流、得民心、惠民生、利天下，這屆論壇對外傳遞了一個明確信號，共建一帶一路的朋友圈越來越大、好夥伴越來越多、合作質量越來越高、發展前景越來越好。