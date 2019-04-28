西班牙大選今登場！右翼勢力崛起　料無政黨將過半

▲ 西班牙大選將於台灣時間下午3時開始投票。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

西班牙28日舉行幾十年來最分裂性和開放性的國會大選，結果可能組成一個四分五裂的議會，也可能是該國自1970年代回歸民主以來，極右派勢力首度獲得相當數量的席位。

針對民族認同和性別平等議題激烈交戰的競選活動已經在當地時間28日0時結束，各黨領袖對於選後如何結盟仍不願鬆口，未來任何聯合政府的協議恐怕都需要數周或數月才能達成，將助長整個歐洲的政治不確定性。

來自不同政治派別的至少5個政黨都有望進入政府，將很難達成共識，也揭示出改選的可能性。但根據民調及政黨人士，目前確定的是，沒有任何一個政黨能獲得多數。社會黨（Socialist party）由即將卸任的總理桑傑士（Pedro Sanchez）率領，極右派聲音黨（Vox）議員也出戰，結果還很難說。

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▲ 大選票箱被從倉庫中取出，運往各地投票所。（圖／路透社）

西班牙將於當地時間上午9時（台灣時間下午3時）開始投票，晚間8時（台灣時間29日凌晨2時）結束，為西班牙4年來第3次全國大選，而此前的每一次大選都進一步使該國政治情勢更加混亂。

桑傑士若是否能夠繼續執政、需要召集多少盟友以達成此目標，目前都無從得知。除了反緊縮政策的極左黨派我們能（Podemos）和其他小黨，若桑傑士還需要加泰羅尼亞（Catalan）分離主義議員的支持，他將面臨一場漫長的談判，結果也不一定明朗。

22日結束的民調顯示，右派陣營分裂成聲音黨、中間偏右的公民黨（Ciudadanos）及保守的人民黨（People ' s Party）3個政黨，將導致他們更難獲得多數席位，但此一情況還算在民調的誤差範圍內。

▲ 選民舉牌高喊，「不投票就別抱怨。」（圖／路透社）

強人佛朗哥（Francisco Franco）在1975年去世以前，軍事獨裁統治造成的創傷在老一輩西班牙人的記憶中仍歷歷在目。長期以來，人們普遍認為，西班牙並未受到歐洲大部分地區的民族主義和民粹主義政黨浪潮的影響。

但聲音黨預計將獲得席位，主因包括選民對傳統政黨的不滿、加泰羅尼亞獨立運動引發的民怨，以及一項被指歧視男性的性別暴力法等等非主流觀點。目前還不清楚的只有聲音黨究竟會在下議院拿下多少席位，因為很難透過民調確定該黨的選民基礎。

在部分調查中，尚有高達4成的選民還未做出決定；要在複雜的選舉體系下自52個選區選出350名議員，更讓預測選舉結果的任務難上加難。在象徵人民黨及社會黨長期主導地位走向終結的西班牙新政治時代，此一選舉制度還未受過考驗。

在這場選舉中，人口不斷減少的農村核心地帶選民可能成為關鍵，他們大部分年齡較高，很可能對該國年輕、都市出身的男性政治菁英無感。依照比例看來，他們每人選出的議員比大都市居民多，但國會代表權的分界將更難達成；政黨越多，選舉結果就更難預測。

▲▼ 上為桑傑士，下為我們能黨總書記圖里翁（Pablo Iglesias）。（圖／路透社）