從小就「和母驢恩愛」　他成年後難戒人獸癮…還放鏡子觀賞過程

▲哥倫比亞村莊鼓勵男子跟母驢發生關係。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

在男孩蛻變到男人的過程中，性是相當重要的課題，雖說「人獸交」在一般人的觀念中是不對的，但在哥倫比亞的沿海村莊聖安特羅（SanAntero），這裡的父母只鼓勵自己的孩子在青少年時跟「母驢」發生關係，因為他們相信這樣可以防止孩子變成同性戀，或是產生出不好的性關係、性行為。

綜合外媒報導，聖安特羅的傳統習俗中，有一項是當家庭生出兒子時，父母會買回一匹母驢，從小跟孩子培養感情，當地因為被禁止婚前性行為，但面對10多歲青少年對性充滿好奇的時候，這些家長認為比起跟女孩偷嘗禁果，不如跟母驢發生性行為「顯得更加安全」，甚至男孩們在有過和驢子的性經驗後，會更加深愛驢子。

當地一名男子胡安秋（Juancho）就是愛上自己養的母驢的最佳例子，他表示自己每天在工作前都要跟母驢接吻，漸漸的開始頻繁的發生性行為。胡安秋認為自己跟驢子是真心相愛，就連在發生關係時，都要擺鏡子反射性愛的過程，完全當作「女朋友」在對待。

在當地許多男孩的第一次都是獻給自己心愛的驢子，甚至會在祝驢節時，將自己的愛驢打扮成妖豔的樣子帶上街炫耀，就像是帶女朋友出門般的驕傲。但和母驢「相愛」潛藏的問題也隨著當地男性結婚後浮上檯面，有些人在成年結婚後，還是無法戒掉對母驢的依賴，會選擇撇開妻子繼續跟驢子「恩愛」。