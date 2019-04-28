金正恩被制裁還坐擁2豪華賓士　戴姆勒急撇清：不知道車哪來

▲ 金正恩搭車抵達海參崴車站，準備乘坐專屬列車返回平壤。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

自2018年一系列峰會至今，北韓仍未展現出具體棄核行動，美國因此持續施加經濟制裁，但金正恩每每出訪卻都乘坐價格高昂的加長型防彈豪車。賓士（Mercedes-Benz）母公司對此表示，並不清楚金正恩是如何取得這輛由德國公司生產的裝甲豪車；同時澄清，他們與這個受到聯合國制裁的國家沒有任何商業往來。

金正恩在26日剛結束的俄羅斯行程及其與美國總統川普（Donald Trump）的二次峰會中，皆乘坐總部位於德國司徒加特的戴姆勒公司（Daimler AG）所生產的加長豪華轎車，據稱可以抵禦手槍、手榴彈、火焰與生化武器攻擊，吸引許多目光。

為迫使平壤當局棄核，聯合國明文禁止向北韓銷售包括豪華轎車在內的奢侈品。儘管如此，金正恩23日搭乘專列抵達海參崴時，現場早有2輛豪華轎車在等待他，分別是號稱「防彈移動城堡」的邁巴赫S600 Pullman Guard和邁巴赫 S62。此外，他在新加坡及河內與川普舉行峰會時，同樣乘坐S600 Pullman Guard。

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▲▼ 上圖為俄羅斯普金會，下為2018年新加坡川金會。（圖／路透社）

戴姆勒公司發言人莫克特（Silke Mockert）24日急忙撇清關係，「我們完全不知道這些汽車是如何被運送到北韓的。對戴姆勒來說，依照法律正確的出口產品是一個負責任的企業的基本原則。」

根據戴姆勒，S600 Pullman Guard提供乘客「經精心安排的秘密會議場所」，還配備頂尖的通訊和娛樂系統，讓乘客可以「隨時與世界各地保持聯繫，同時享受這個僅屬於自己的、奢華又舒適的空間」。

戴姆勒是全球最大、最負盛名的汽車公司之一，在其官網上宣稱，其汽車和服務幾乎銷往全世界所有國家，且在歐洲、北美和南美、亞洲和非洲都擁有廠房，但北韓並非其官方客戶之一。

莫克特說明，「我們公司已經和北韓斷絕商業超過15年，且嚴格遵守歐盟及美國的禁運規定。為防止向北韓及其在世界各地的大使館運貨，戴姆勒實施全面性出口控管措施。但第三方銷售車輛，尤其是二手車，並不在我們的控制及責任範圍內。」