壞壞一半太嗨！尋歡男「直接拔套」奮戰　20歲嫩妹扭動抵抗…下場超慘

▲女子難過地說，雖然當時不斷扭動掙扎，但男子仍不聽勸，堅持拔掉套子。（圖／翻攝pixabay）

記者朱世凱／外電報導

英國35歲男子李霍格（Lee Hogben）近日到伯恩茅斯（Bournemouth）一間酒店嫖妓尋歡，沒想到過程中因為太嗨，他竟然把保險套拔掉繼續奮戰，即便女子大聲喊叫不要，卻仍無法阻止正在興頭上的他。李霍格事後發洩完還不付錢就瀟灑離開，讓女子忍無可忍，氣得報警求助。

據《太陽報》（The Sun）報導，受害女子是年約20歲的米特爾（Jodie Mittell），她曾在成人網站上表示有提供性服務，不過底下有額外加註，「所有與她過招的客人都必須使用保險套，好讓兩人能處於安全狀態。」李霍格看見訊息後，就和女子連繫上，並且在一間四星級酒店內達成協議。

不料兩人嗨到一半時，李霍格突然拔掉套子，並且威脅女方就範。米特爾表示，李霍格破壞規則的時候，自己一再抗議掙扎，「雖然我不斷扭動並且大聲呼喊求他停下，但是他卻跟我說，『他曾毆打過人和犯過搶劫罪』，用威脅口吻逼我服從。」

▼尋歡男奮戰一半竟然拔掉保險套。（示意圖／取自Pixabay）

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李霍格過了2小時終於發洩性慾，並且在米特爾體內留下子孫，但他事後卻不付錢就離開，讓女方氣得報警並說，「我曾因為這件事難過地自殘。」據悉，李霍格在事發隔日就被以「強姦罪」拘捕，雖然他不斷否認這項指控，認為這是談好的性交易，但法官依舊判他12年監禁，以及無限期限制令、性傷害預防令。

李霍格聽到判決後，直接當庭怒嗆法官，「我一定會去找你！然後在晚上用獵槍射你的臉。」他還威脅要破壞以上禁令，更要把米特爾的私密照外流。法官最後重新審判，決定延長李霍格監期6年，等於刑期長達18年。

報導也提到，被告在年幼時期曾受到多次的性虐待，所以才會專挑性工作者欺負。辦理這起案件的檢察官凱特（Kate Lill）指出，「李霍格是一名相當危險的罪犯，他認為女方不會對他怎樣便為所欲為，好在米特爾勇敢揭發和協助調查，才能讓性犯罪者能被繩之以法。」