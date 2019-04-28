加州猶太會堂槍擊案如災難畫面　慶祝「逾越節」遭攻擊多人受傷

▲警方在會堂活動進行不到30分鐘後獲報。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國加州警方在當地時間27日獲報發生槍擊案，趕往聖地牙哥（San Diego）一座猶太會堂後，看見許多人慌亂奔逃的災難景象，多名民眾受輕重傷，詳細人數尚未公布，目前已逮捕一名槍手。

綜合外電報導，星期六是猶太教的「安息日」，或稱猶太安息日；根據遭到槍手攻擊的波威查巴德（Chabad of Poway）猶太會堂官方網站，當天已安排在上午11點開始慶祝「逾越節」。

慶祝活動開始不久，警方就接獲報案，並在11點30分左右抵達現場，目前已逮捕一名涉及槍擊事件的男子。警方表示，現場多人受傷但傷勢不明，尚沒有傳出死亡消息；當地媒體KGTV報導，至少4名傷者被運離現場。

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▲現場傳出多人受傷，傷勢尚不明瞭。（圖／達志影像／美聯社）

逾越節為猶太教節日，在《舊約聖經》中《出埃及記》即有紀載，逾越節主要慶祝當以色列人在埃及時，上帝殺死埃及人的長子，越過以色列人的長子和房屋而去，使以色列人得以平安存活。猶太人在這天的晚餐會進行儀式，並在喝到第4杯酒時祝福，「明年在耶路撒冷過逾越節」。