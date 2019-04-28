俄羅斯洲際導彈工廠竄惡火！屋頂慘塌　「薩爾馬特」在此建造

▲濃煙衝上數百公尺高空 。（圖／翻攝自環球網）

國際中心／綜合報導



俄羅斯西伯利亞中部克拉斯諾亞爾斯克邊疆區的一間「洲際彈道導彈工廠」，26日突竄出惡火，焚燒面積達2.4萬平方公尺，屋頂因此倒且濃煙更衝上數百公尺高空，畫面相當驚悚。當局派出64名消防員與16輛消防車前往滅火，同時也強調導彈沒有爆炸危險，也未有傷亡報告。

綜合媒體報導，俄羅斯航天集團公司發布聲明指出，起火位置在製冷機倉庫的屋頂，該處當時放置了5000台準備要交付給客戶的製冷機。據了解，這場火勢相當猛烈，受災範圍不斷擴大，更導致工廠屋頂倒塌。

報導更提及，該間工廠屬大型軍工廠，更是俄羅斯重要的彈道導彈生產基地，包括最新型號的「薩爾馬特洲際導彈」（Sarmat）、「藍天潛射彈道導彈」（Sineva）以及「天頂號運載火箭」等，不過當局的報告則強調這些國防裝備沒有受到惡火的威脅。

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▲消息人士表示導彈沒有爆炸的危險 。（圖／翻攝自環球網）

據悉，當局針對該火災給出搜救難度最高4級，更派出64名消防員與16輛消防車前往救火，工廠屋頂發生的坍塌面積達到2500平方公尺。俄羅斯緊急部門消息人士指稱，「導彈沒有爆炸的危險，這些導彈並沒有裝備彈頭。」