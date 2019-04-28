斯里蘭卡英雄！好爸爸教堂門口「硬擋炸彈客」　犧牲自己救600人

▲斯里蘭卡爆炸案發生後，維安人員在案發現場外警戒。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

斯里蘭卡近日發生一連串爆炸恐攻，已知有253人死亡。在東部城市巴帝卡羅亞（Batticaloa）則有一名英勇的父親，事發時就擋在遭遇襲擊的教堂門口，奮力將炸彈客攔下，拯救了教堂內約600位民眾，但自己以因為爆炸而喪命。

綜合外媒報導，發動自殺炸彈攻擊的極端主義份子鎖定了3座教堂和3家飯店，位於巴帝卡羅亞（Batticaloa）的錫安教堂（Zion）也是目標之一。錫安教堂共有29人死亡，其中包括14名兒童，但其餘600多人則逃過一劫。

今年40歲的拉朱（Ramesh Raju）家住在巴帝卡羅亞市，與妻子育有幾名子女。目擊者回憶，案發當天錫安教堂裡擠滿了人，許多孩童剛從教堂的星期日主日學校下課，熱心的拉朱則自願在門口協助引導人群進出。

突然間，一名陌生男子提著兩個大袋子走上前，拉朱對他手上的袋子起疑，要求對方先將袋子放在教堂外面，但陌生人則堅持要把袋子拿進教堂。就在拉朱與男子發生推擠爭執時，袋子裡的炸彈突然爆炸，造成拉朱等29人死亡。

案發至今已接近一周，拉朱捨身救人的義行在地方上傳開後，他家門口的排隊人潮絡繹不絕，心存感激的民眾紛紛上門向拉朱的遺孀表達哀悼之意，住家兩旁也被人掛上海報致敬。

拉朱的父親維拉薩米（Velusami Raju）說，「拉朱對炸彈起疑心時，他大可以選擇逃跑，但我想他選擇與炸彈客扭打，只為了阻止對方進入教堂。我對他感到非常驕傲，尤其是他拯救了許多無辜孩子。」