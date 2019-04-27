美國制裁伊朗「斷油源」！　普丁：俄國能滿足中國原油需求量

▲位於波斯灣上的伊朗海上油田。（資料照／路透）



國際中心／綜合報導

美國封殺各國進口伊朗石油，宣布將全面制裁伊朗經濟，伊朗石油購買量最多的中國受影響首當其衝。俄羅斯總統普丁則表態願意「雪中送炭」，稱俄羅斯每日生產150萬桶原油，可以滿足中國和其他合作伙伴的能源需求，但並不會立刻提高石油產量。

法新社報導，美國近日宣布要將伊朗的原油出口數量「歸零」，將於5月2日起終止對進口伊朗石油國家的豁免。美國去年宣布重啟對伊朗制裁時，包括中國、印度、土耳其在內8個國家獲得6個月臨時豁免，至今年5月份到期。目前，包括印度、中國、南韓和土耳其仍在進口伊朗原油。

美國對伊朗的制裁，引發市場對石油供應短缺的憂慮，導致油價攀上6個月來新高。俄羅斯總統普丁在北京一帶一路高峰會期間向媒體表示，「不光是中國，俄羅斯已經準備好滿足全球所有合作伙伴的需求。」普丁強調，「我們現在每天生產150桶原油，我們還能生更多。我們有巨大的潛力。」

不過，普丁同時也表示，俄羅斯與石油輸出國家組織（OPEC）仍有協議在身，必須將石油產量維持在一定水準，直到今年7月為止。他補充說，「我們的伙伴，包括沙烏地阿拉伯，都沒有退出OPEC內部協議」，「我無法想像在5月豁免期結束後，世界能源市場會如何反應。」

另一方面，沙烏地阿拉伯作為世界上最大的石油出口國，也表示沒增產石油的計畫，但有分析認為，利雅德當局可能會趁機填補伊朗原油遭制裁後產生的缺口。