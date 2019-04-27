頭被「4000條蛆蟲」寄生啃爆！他後腦破洞見骨　變喪屍遊蕩街頭

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哥倫比亞一名流落街頭的男子席爾瓦（Jhonatan de Jesus Castro Silva），疑似因衛生欠佳而遭寄生蟲寄生，最後頭皮竟被超過4000條寄生蟲吞噬到頭骨外露，外觀相當驚悚。

▲哥倫比亞男子頭部遭蛆蟲寄生，頭皮幾乎被啃到見骨。（圖／翻攝elambito）

《太陽報》引述當地媒體El Ambito報導，席爾瓦自從父母兩年前去世後就流浪在索萊達（Soledad）街頭，還染上了毒癮，靠著四處乞討為生。由於衛生環境太差，席爾瓦不幸罹患「蠅蛆病」（myiasis），也就是一種遭蒼蠅幼蟲寄生於體內的寄生蟲病。

席爾瓦遭感染的位置正好位於頭部左後側，結果頭皮組織遭蛆蟲啃食精光，導致他後腦杓被啃出一個大洞，頭蓋骨都已經外露，裡面還住滿寄生蟲，嚇壞不少路人。當地人甚至替席爾瓦取了一個綽號叫「喪屍」。

當地警察局長卡德納斯（Javier Cárdenas）表示，當局曾對席瓦爾伸出援手，3度將他帶到救助中心安置，並替他清除了大約4000條蛆蟲，但他很快又從醫院逃跑，繼續流浪在街頭。

席爾瓦的阿姨向當地媒體求助說，「他變成了喪屍，我懇求當局別讓他就這樣死了」，希望當局能為席爾瓦提供治療。El Ambito記者迪亞茲（Javier Diaz）說，席爾瓦在面對記者採訪時，變得相當激動，且具有攻擊性。目前，席爾瓦被注射鎮定劑後帶往醫院接受強制治療，他雖然仍嘗試逃跑，但很快就被抓住。目前不清楚他頭部的傷口是否適合接受手術治療。