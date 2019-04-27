川普酸拜登：我比他年輕很多　「4歲之差」點燃競選戰火！

▲川普對於拜登出選不以為然。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合外電報導

除了台灣現在開始為2020總統大選加溫外，美國2020也將迎來總統大選，日前美國民主黨2020總統參選人拜登（Joe Biden）宣布參選隔天，萬萬沒想到自己立刻成為川普的眼中釘，甚至還遭到「年紀的抨擊」而川普的團隊也認為，拜登確實將成為川普最有力勁敵。

綜合外媒報導，過去拜登曾為歐巴馬執政時期時任副總統，因此當他宣布成為民主黨的總統大選參選人，72歲的川普立刻對76歲的拜登立刻發出攻擊，「相比之下我顯得年輕很多，我是年輕又充滿朝氣的人」。

請繼續往下閱讀...

▲拜登宣布參選總統，若當選將成為最年長的美國總統。

川普表示，倘若拜登當選，不知道狀況會如何，但確實是美國歷年來最年長的總統，「我不會刻意說誰年紀太老，事實是這些人讓我看起來很年輕，精力方面也是大勝。」面對川普的質疑，拜登接受訪問時也提到，除了正曼面之外，體力也可能是選民的考量之一，畢竟作為一國元首裡外都需要兼顧。

川普甚至在接受電視台訪問時，調侃拜登是「愛睡的喬」，但拜登則反擊自己其實是「很嗨的喬」，對於川普這樣的年紀抨擊，讓過去曾經質疑川普物化女性的團體，再度怒轟「直到現在他仍不懂尊重他人」；而拜登在今年初也遭到女性指控有不當肢體接觸，拜登也回應，「我很抱歉冒犯到妳們的空間，讓妳們感到不舒服」。