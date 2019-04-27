拜登宣布參選24hrs內「募款近2億元」！　打趴黨內對手

▲美國民主黨總統參選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導



美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）在宣布參選後的24小時之內，就籌集到630萬美金（約新台幣1億9477萬元）的選舉獻金，表現比黨內其他競爭者更為強勁。發言人達科洛（TJ Ducklo）更推文表示，拜登的募款絕大多數是民眾的小額捐款，有97%的款項低於200美金。

綜合外媒報導，76歲的拜登透過支持者們每筆較小的捐款，籌到了高達630萬美金的資金，已經超過民主黨內的其他對手，包括籌到590萬美金的桑德斯（Bernie Sanders）與610萬美金的歐洛克（Beto O'Rourke）。

事實上，在拜登25日宣布加入選戰前，被外界認為可能無法透過網路上的小額捐款來籌得資金。民主黨後來把網路小額捐款拿來當作試水溫的方法，用以測試參選人當選的可能性和支持度。

據了解，參選人須籌得6萬5000筆不同捐款人的款項，才能夠拿到6月首場辯論會的門票。對此，達科洛指出，拜登在宣布參選後的12個小時內便已達標。

拜登在25日發布的參選影片中還說，「我們正處於一場捍衛這個國家靈魂的戰爭。」拜登曾在1988年與2008年參選美國總統，都最後都落敗收場，此次將是他第3次挑戰入主白宮。

拜登曾經擔任前總統歐巴馬（Barack Obama）的副總統長達8年時間（2008到2016年），目前他正與另外19名民主黨總統候選人角逐提名，並有可能在明年的美國總統大選中對決現任總統川普。

報導更指出，如果單純從選舉資金的角度來看，目前川普似乎仍有極大優勢，因為川普競選團隊在2019年第一季籌得超過3000萬美金，總計獲得高達4080萬美金的選舉資金，是歐巴馬在競選連任時籌集資金的20多倍。