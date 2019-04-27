「A片之王」8個月散布53.7萬淫片被判刑　網哀嚎：英雄何辜？

▲ 男子以散播A片賺取錢財。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

南韓一名20多歲男子長期在檔案共享網站上分享A片賺錢，涉嫌散播超過53萬件猥褻物，被移送法辦，今（27）日判決結果出爐。水原地方法院刑事法庭宣布，判處違反促進網路使用及資訊安全相關法律的26歲高姓男子6個月有期徒刑，但得緩刑1年，另追徵370萬韓元（約新台幣98723元）。

綜合韓媒報導，高男為獲取利益，長期透過檔案共享網站反覆分享超過53.7萬件猥褻物。法官指出，男子罪行不輕，過去也曾因同種罪質的案件獲緩起訴處分，但念在沒有刑事處罰前科，才會宣告緩刑。

過去堪稱南韓A片之王的金本左（假名）在巔峰時期曾一手包辦國內70%以上日本色情，犯案件數達1.4萬，被判10個月有期徒刑，但緩刑2年。而高男被稱為「金本左第二」，自2018年1月1日起在相關網站上散布男女發生性關係的影片，截至同年8月底為止，共散布多達53.7萬件，已經遠遠超過金本左。

高男判決結果一出，迅速引起網友熱議，紛紛留言表示，「說是『猥褻物』也不太對吧，成人卻不能看成人影片，現在不是21世紀嗎」、「因為有你，我曾經很幸福」、「為何要懲罰英雄？他又沒有偷拍」、「不會忘記你的」、「上流社會都在性買賣、不倫、賭博和吸毒，卻要求我們這些平民老百姓禁慾的地獄朝鮮」。