300議員肉博戰到凌晨　南韓審改革案「鐵鎚撬門」記者撞頭見血

▲ 南韓國會爆發衝突。（圖／翻攝自YouTube／YTN NEWS，下同）

國際中心／綜合報導

南韓國會在25日晚間至26日凌晨爆發肢體衝突，屬保守右派的最大在野黨自由韓國黨為阻擋朝野4黨的一系列改革案，從靜坐抗議演變成大規模肉搏戰，途中還出動鐵撬和羊角鎚，共逾300多名議員涉入，導致數人掛彩送醫，就連國會保障的秩序維持權都毫無作用，只得動用33年來從未用過的警察權來壓制衝突。

綜合韓媒報導，在自由韓國黨強烈反對之下，執政黨共同民主黨及正義黨26日為使設立高位公職者犯罪搜査處及選舉制度改革案快速通過，分別召開司法改革特別委員會（後稱司改會）及政治改革特別委員會（後稱政改會），以表決是否將草案經「快車道」方式送交全院表決。自由韓國黨議員等人因此包圍議事廳，高喊「守護憲法！打倒獨裁！」

政改會會議將在25日晚間8時召開的消息一出，自由韓國黨便前往占領議事廳；一見到共同民主黨及正義黨委員出現，便大喊口號、將議事處辦公室大門擋住。對峙長達40分鐘後，現場氣氛一觸即發，朝野4黨政改會委員不得不後退，判斷會議難以在當天舉行。

此前，委員長沈相奵早在8點前就已經發動國會保障的秩序維持權，以便在出現違反秩序的行為時加以警告或制止，仍然無法阻止衝突。

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▲▼ 議員試圖破門。

針對設立高位公職者犯罪搜査處的司改會也面臨類似狀況，自由韓國黨在會議召開前便早早前往築起人牆、唱起國歌。儘管共同民主黨籍司改會委員長李相珉在8點前發動秩序維持權，還是沒能阻止自由韓國黨高喊「打倒獨裁」、「正義勝利」、「國民站在我們這一邊」的呼聲。

當晚8時16分左右，司改會民主黨籍議員試圖進入議事廳，雙方爆發肢體衝突、不斷互相推擠及拉扯，導致周圍記者的相機等裝備掉到地上，還有記者撞傷見血；自由韓國黨甚至躺在地上，阻止委員進入。司改會在40分決定後退，緊急轉往另一處會議室，9時20分才召開會議。

報導指出，由於自由韓國黨占領原議事廳，由內擋住大門，司改會朝野4黨議員及助理為取得會議資料，出動鐵撬及羊角鎚、試圖破門為入，但都未能成功，轉移陣地才好不容易召開的會議也未獲具體成果。