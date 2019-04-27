一年僅休82天！日本過勞最佳象徵　揭密天皇「激務」日常

▲日本明仁天皇一年要主持相當多的重要場合。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

日本明仁天皇2016年夏天表示，自己體力已經無法完美執行公務，希望提前退位，也即將在30日正式退位。令人好奇的是，天皇究竟有多忙？據悉，天皇不僅加班多，休假日更是遠低於平均值，幾乎是日本普遍「過勞」的最佳代表。

綜合日媒報導，在日本平均一年休假113天中，明仁天皇2014年多加班了30天，2015年僅休假82天。雖然日本天皇沒有政治實權，但實際上，許多法律、條約發布前，仍需要天皇署名、押印，包括與其他國家外交，一年大約有近千件公文要天皇批閱。

天皇實際工作有什麼？

除了批閱公文外，天皇必須出席許多重要場合，包括謁見社會卓越貢獻者、訪日外賓、到任（離任）駐日大使，一年要批閱1200件文件、主持近220件活動、64件人事異動，更別提還有許多以天皇夫婦名義所舉辦的茶會、賞花會、讀詩會等藝文活動。

雖然天皇居住於皇居內，但在以農耕文化為重的日本，天皇也要務農，如種植200株水稻，遵行春天播種、夏天整田、秋天收割的方式，在每年11月以收成稻米來祭祀神明祖先。皇后則要照料皇居的御養蠶所，其產出的絹織物供於宮中祭祀、外國元首贈禮，奈良東大寺正倉院修復古代綾羅錦緞所使用的，也是用御養蠶所捐贈的絹織物。

另外，明仁天皇除了會大提琴、網球、馬術等，個人偏愛研究魚類學，還是蝦虎魚的權威。至今為止，明仁天皇發表過32篇論文，其中有6篇是成為天皇後發表的；也分別在2008年6月及2016年8月於國立科學博物館期刊發表研究報告。（「皇居內狸覓食習性與季節變化」及「皇居內狸採集果實習慣的長期變動」）

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▲日本明仁天皇夫婦有許多外交公務，如搭機前往菲律賓進行訪問。（圖／達志影像／美聯社）

外交公務更是忙

天皇除了在皇居內批閱文件，也需要出外訪視。每年會有數次到國內地方視察，稱為「行幸啓」，了解當地狀況；作為日本皇室，明仁天皇夫婦30年間訪問過58個國家，外交相當成功。

根據統計，明仁天皇任內視察國內地方總數多達473次，日本47個都府道縣走過至少2次；外交方面，與昭和的裕仁天皇74歲時相比，明仁天皇74歲時，接見外賓次數多1.6倍、大使拜謁多4.6倍、地方訪問多2.3倍。

據日媒民調，明仁天皇幾乎沒有負評，這也多虧於明仁天皇的勤快。在平成年間各地發生天災時，明仁天皇都會親自到災區視察，與災民同座、傾聽災民心聲，東日本大地震時更有連續7週下鄉經驗，對於日本人而言是不敢置信的親民舉動。

▲重要節日時，明仁天皇夫婦需要接受許多人物的祝賀。（圖／路透社）

天皇的一天

天皇必須在每天早上9時半出勤，由御用車接往職務室「菊之間」，批閱各種書件，每週二及五還有內閣會議要開；中午會回到住所「赤坂御所」用餐，休息到2時，再返回職務室繼續工作，若工作沒做完，還會帶回住所繼續「加班」。

其中，每年的第一天幾乎是沒有休息。5時30分開始「四方拜」，祈求國泰民安；5時40分在宮中三殿進行「歲旦祭」；9時05分，接受侍從新年祝賀；9時30分，進行象徵儀式的「晴御膳」；10時，成年皇族們的新年祝賀；10時10分，皇室家族的新年祝賀；10時15分，未成年皇族的新年祝賀；11時，首相、內閣等重要人物的新年祝賀；11時30分，中央、都府道縣官員的新年祝賀；13時10分，宮內廳員工們的新年祝賀；14時30分，各國駐日大使的新年祝賀。

明仁天皇超過勞

繁重的公務也讓明仁天皇受不了，在2003年進行前列腺癌的摘除手術，2012年進行心室狹窄的冠動脈手術，術後僅休息一個月又再度復工。如此相比，明仁天皇比以「過勞、加班」知名的日本上班族還辛苦，也難怪外界將天皇這份工作形容為「激務（超級忙碌）」，簡直是日本過勞象徵。