明仁天皇的最後行程　神秘儀式「睽違202年」正式退位

▲日本明仁天皇及皇后美智子將於30日正式退位。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本明仁天皇將於30日正式退位，日本政府在26日公布明仁天皇最後的行程，以及新天皇將於5月1日即位，並啟用新年號「令和」，象徵日本將真的跟「平成」時代說再見。

綜合日媒報導，日本宮內廳發表明仁天皇30日退位行程，當天10時，明仁天皇要在皇居中的「宮中三殿」舉行退位儀式，向皇室的祖先告知自己即將退位；下午5時，明仁天皇夫婦則要在皇居的宮殿內，舉行睽違202年的天皇退位儀式「退位禮正殿儀式」（退位礼正殿の儀，たいいれいせいでんのぎ），向國民發表最後的演說。

最後，從下午5時30分至7時30分，則是將時間留給長年服務於皇族與皇居、宮內廳的職員，讓明仁天皇夫婦與眾人好好告別。

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▲日本德仁皇太子及皇太子妃雅子則要在5月1日正式即位成新任天皇與皇后。（圖／達志影像／美聯社）

至於即將繼承天皇之位的皇太子德仁親王，在1991年被冊立為皇太子後，終於要在5月1日正式即位為天皇。1日10時30分，德仁親王要在皇居宮殿接受新天皇的「劍璽承繼儀式」（剣璽等承継の儀，けんじとうしょうけいのぎ），繼承劍及勾玉（曲玉）等神器。

11時10分開始，德仁親王及成為皇后的雅子妃則要與總理大臣第一次會面，為「即位後朝見儀式」（即位後朝見の儀，そくいごちょうけんのぎ）；中午過後，德仁親王則需要為輔佐天皇一家的「侍從職」進行認證儀式；下午3時，德仁親王要帶著雅子妃拜訪明仁天皇夫婦的住所；最後，下午3時30分到6時間，則是讓德仁親王與雅子妃跟皇族、宮內廳的職員等見面，接受眾人的祝福。