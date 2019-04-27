全身穿7000多個洞！　最醜新娘「滿臉首飾珠寶」嫁百億富豪

▲巴西環后。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

巴西女子伊萊恩（Elaine Davidson）的身上和臉上掛滿7000多個五顏六色的小環，這些小環甚至把她的長相都遮住了，很難看出她原來的長相樣貌，人們稱呼她為「環后」。而這位環后日前傳出喜訊，嫁給一位身家高達百億的富豪，被封為「最奇葩、最醜新娘」。

綜合外媒報導，伊萊恩的身上和臉上掛滿了五顏六色的小環，2000年時，她身上穿孔達462個，臉上穿孔達192個，獲得了金氏世界紀錄，同時被稱為「世界最醜女人」，現在她身上總共穿孔達7000多個，人們稱呼她「環后」。

請繼續往下閱讀...

▲全身穿了7千多洞，最醜新娘嫁百億富豪。（圖／達志影像／美聯社）

這位54歲的「環后」最近傳出喜訊，嫁給了身家高達百億的億萬富豪。伊萊恩結婚當天，臉上和身上一共6925穿孔處，全部掛滿首飾珠寶，由於掛滿首飾的臉讓她看不出原來樣子，加上化妝的效果，因此獲得「最醜新娘」的稱號，但是她的富豪老公很喜歡她的裝扮，並且還會出錢讓她買更多漂亮的首飾。

據了解，伊萊恩表示，這些穿孔一點也不會讓她感到疼痛，而且每天睡覺、做事情都要帶這些首飾，完全不會困擾。