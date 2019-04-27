金正恩離俄前午宴大啖熊肉　普丁面前「粗喘90秒」健康狀況引憂

▲ 金正恩與俄羅斯官員共進午宴。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩26日結束為期3天的俄羅斯出訪行程，已經於今（27）日凌晨乘綠皮專用列車歸國，受到儀仗隊、勞動黨官員及人民的熱烈歡迎。據俄媒報導，他26日離開俄國以前和當地官員共進午宴，席間大啖鹿肉、熊肉及野豬肉等美食，但25日與俄國總統普丁會晤時一段粗喘90秒的影片意外引起討論，也讓各界格外關注他的健康狀況。

金正恩和普丁25日於海參崴遠東聯邦大學舉行峰會，由《路透社》直播畫面可見，金正恩走下防彈賓士、步入會談場所前與普丁握手交談並合影，接著一一問候現場官員，才一起移動到會議室內。自他下車到步入會議室的4分鐘內，2人皆以緩慢的步伐行走，還曾搭乘手扶梯。

然而，當普丁發表閉門會談前的簡短談話時，金正恩卻明顯有些氣喘吁吁，雙手規矩放在膝蓋上，雙眼無神、視線不斷飄向四面八方，呼吸有些急促，且每吸一口氣，身體都明顯起伏，更數度伸出舌頭舔過嘴唇，一直持續了約1.5分鐘，引起外界憂心。

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▲▼ 影片約0:16處，金正恩不斷喘氣。

金正恩26日前往俄羅斯太平洋艦隊戰鬥榮譽紀念碑廣場獻花致意，接著前往父親金正日2002年訪俄時與時任俄國總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）共進早餐的場所，隨後與濱海邊疆區區長科茲米亞科（Oleg Kozhemyako）及遠東發展部部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）等官員共進午餐。

綜合俄媒報導，俄方26日將野味及傳統美食端上午宴餐桌，包括鹿肉、熊肉及野豬肉，令金正恩相當滿意，每一道都細細品嘗。

事實上，金正恩一年前與南韓總統文在寅舉行首次南北韓峰會時也出現類似狀況，在板門店走下階梯時氣喘吁吁、數度失去笑容。《中央日報》此前曾指出，金正恩在過去5年間胖了約40公斤，「連脖子都消失」。而南韓國家情報院則分析，金正恩患有糖尿病、心臟病、痛風、高血壓等疾病，可能是因工作壓力大，且抽菸、飲酒量增加，或可能是遺傳才導致他的體重直線飆升。