「她進到我體內！」　高三男電梯旁埋伏1hr亂刀砍死樓上7旬嬤

▲ 18歲青年持刀殺害鄰居。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起驚悚的兇殺案，一名18歲青年24日埋伏在樓上鄰居家電梯旁，一見老奶奶從屋內走出，便亂刀將對方砍死，震驚社會。慶尚南道地方警察廳指出，兇嫌2017年就讀高一時中途輟學，此後持續接受精神科治療，2018年10月在晉州一家醫院確診偏執型思覺失調症（舊稱偏執型精神分裂症）。

綜合韓媒報導，男子在學時便會突然在教室裡高聲呼喊，種種舉動使導師向家長提議讓孩子輟學，家長隨後同意。離開校園以後，他沒有特定職業，終日待在家裡看動漫。醫生過去曾建議男子住院接受治療，但他相當抗拒。

案發當天，男子在上午8時左右持兇器找上樓上的75歲鄰居奶奶，似乎是想和奶奶對話，但奶奶說道，「你走吧」，他便離開現場，躲在電梯旁長達1個多小時，等到奶奶一出門，便以刀瘋狂刺向對方。

男子犯案後將兇器留在現場，跑到數百公尺外的美術館，將沾滿血跡的雙手清洗乾淨後返家，待在自己的房間裡。男子父親察覺異狀報警，男子隨後被捕，奶奶則被緊急送往醫院，最終傷重不治。

男子父親坦承，兒子自一年前起就經常因樓上奶奶製造出的噪音而數度與對方發生爭執，2017年還曾因糾紛而打破玻璃。當時奶奶的兒子報案，但警方以男子當時還未成年為由，僅告誡男子父親多加注意。

男子向警方表示，「樓上的奶奶和我的腦袋有連結。她進到我體內，我覺得很痛苦，好像骨頭被折斷一樣，因此決心犯案。讓我感到痛苦的人有很多，但我首先想到的是奶奶」，證詞令警方相當困惑。

慶南地方警察廳人士更透露，除了奶奶以外，男子相信自己的腦袋和許多人有連結，認為必須斷開與奶奶的連結，身體的病痛才會消失。然而，男子日前絕望的表示，「就算殺了奶奶，我還是很痛，現在完蛋了。」

報導指出，男子雖為接受治療而輟學，卻僅有服藥，除父親以外，也沒有其他家人幫助。警方指出，男子應該住院接受更深入的治療，但卻沒有及時住院，病情很難有起色，預計最快25日對男子申請拘捕令。