斯里蘭卡安全部隊攻堅爆槍戰「3嫌引爆炸彈」至少15死　2嫌在逃

▲ 斯里蘭卡警方26日在穆斯林社區巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

斯里蘭卡復活節連環爆炸案至今尚未落幕，根據當局27日消息，警方與武裝分子周五在東部城市薩曼圖賴（Samanthurai）一棟房屋內發生槍戰，造成至少6名恐怖分子及9位平民死亡。警方表示，目前有2名以上的恐怖分子嫌疑人仍在逃，當局正在調查這群平民與武裝分子間的關係。

外媒CNN、衛報引述斯里蘭卡當局說法指出，安全人員26日前往這棟被懷疑是炸彈製造工廠的民房，但在開門後遭到屋內人士開火攻擊，經過長達1小時的激烈槍戰交火，3名自殺炸彈客引爆炸彈，導致至少15人死亡，其中包含6名孩童。

事發後，現場人員在屋內搜出伊斯蘭國（IS）制服、旗幟、大量炸藥、10萬個滾珠軸承及一架空拍機。軍方人士Aruna Jayasekera透露，一名嫌犯負傷騎著摩托車逃逸，另名被懷疑是恐怖分子的嫌犯也逃離現場。據瞭解，在6名死亡的恐怖分子當中，其中一人就是當地激進團體「國家一神教團」（NTJ）重要成員穆罕默德尼亞斯（Mohamed Niyas）。

警方表示，斯里蘭卡安全部隊成員26日兵分多路，突襲該國東部多處可疑地點，而東部薩曼圖賴等多個城市的宵禁措施仍持續進行，直到另行通知為止。

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