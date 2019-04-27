目睹同伴遭「割喉放血」慘死　毛孩被塞麻袋「恐懼顫抖」等待被宰

▲遭抓待宰的狗狗眼神悲淒、無助。（圖／翻攝自Change For Animals Foundation臉書）

國際中心／綜合報導

印尼近幾年吃狗肉風氣盛行，每年約有100萬隻狗狗遭屠宰。近日有動物權益組織拍下一處屠宰場宰殺狗狗的過程，只見大批的狗狗四肢遭五花大綁裝在麻布袋內，口部被繩子勒緊，滿臉盡是臨死前的恐懼、無助，絕望的眼神無聲地看著同伴一個個被宰殺，而牠們往往是在有意識下活活被割喉放血，殘忍的畫面有如恐怖煉獄。

近日動物權益組織「Change For Animals Foundation」在臉書粉絲專頁，PO出一段印尼「Dog Meat-Free」團體在爪哇蘇拉卡爾塔市（Surakarta）屠宰場所拍下的影片。影片中組織成員韋伯（Lola Webber）表示，屠宰場人員不只在街頭獵捕流浪狗，甚至還從民眾家裡偷抓寵物狗，狗狗被抓後，牠們被塞在麻布袋裡丟在貨車載走，所有狗的嘴巴都被繩子勒緊得幾乎無法呼吸，隨後被載到髒亂不堪的屠宰場。

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▲▼口部被繩子勒緊，僅能以絕望的眼神無聲控訴。（圖／翻攝自Change For Animals Foundation臉書）

在等待被宰殺的過程中，牠們只能眼睜睜地看著自己的同類陸續遭屠宰、割喉，然後在恐懼中顫抖地等待死亡。這些等待死亡的狗狗眼神都充滿了恐懼與絕望，這一幕讓韋伯看了相當的心痛與不捨，「牠們的眼神讓人難以忘懷，血跡斑斑的牆壁也讓人難以抹去。」

▲狗狗一隻一隻垂吊宰殺後成為人類的食物。（圖／翻攝自Change For Animals Foundation臉書）

印尼主要是信奉回教的國家，儘管穆斯林禁止吃狗肉，但據「Dog Meat-Free」最新調查顯示，仍有其他少數民族會在節慶或聚會中吃狗肉，以被稱為「狗肉貿易城市」的爪哇蘇拉卡爾塔市來說，每月有多達13,700隻狗被宰殺，且高達9成的狗肉沒有防疫證明或病歷紀錄。「Change For Animals Foundation」表示，狗肉交易是種殘忍且危險的行為，呼籲當地政府及團體應正視這個問題，並採取行動，以讓這些無辜的毛孩能夠逃離煉獄。

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