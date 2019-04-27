川普宣布退出UN武器貿易條約　「撤回歐巴馬簽名」護主權

▲ 川普在美國全國步槍協會年會上發表談話。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間26日宣布，美國將不會遵守聯合國的條約《武器貿易條約》（Arms Trade Treaty，縮寫為ATT），稱這項限制高達數十億美元全球武器貿易的條約侵犯美國主權。

川普當天於印第安納波利斯出席美國步槍協會（NRA）年會，在演說中表示，將撤銷美國《武器貿易條約》簽署國的身分。該條約在2014年12月生效，目的為尋求規範武器進入衝突地區，要求成員國紀錄國際間的武器轉移，同時禁止跨界運送任何可能用於侵犯人權或攻擊平民的武器。

川普指出，「我的政府永遠不會批准聯合國的《武器貿易條約》，我們要撤銷我們的簽名。聯合國很快就會收到一份正式通知指出，美國拒絕簽署這份條約。」

川普補充，「我的政府永遠不會把美國的主權交給任何人。我們絕不允許外國官僚踐踏第二修正案保障的自由。我今天正式宣布，美國將推翻簽署這項被嚴重誤導的條約的效力。」美國憲法第二修正案於1791年12月15日通過，保障人民持有及攜帶武器的權利，亦即公民享有正當防衛的公民權利

美國前總統歐巴馬在2013年簽署《武器貿易條約》，但至今未獲聯邦參議院批準。NRA不斷指出，該條約違反憲法第二修正案。川普26日在致國會的一封信上簽了名，終止批准程序，接著將筆扔向人群；現場NRA成員無不起立鼓掌、高聲呼喊「美國！美國！」

對此，美國步槍協會立法行動研究所（NRA ' s Institute for Legislative Action）執行主任考克斯（Chris Cox）高興的表示，「歐巴馬和凱瑞（John Kerry，前國務卿）曾意圖迫使我們接受聯合國權力下的國際槍支管制，但川普說，『這不會在我眼下發生。』」

聯合國則回應，《武器貿易條約》是確保國際武器轉移責任的里程碑。發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，該條約是全球唯一能夠增進國際武器貿易透明度及責任歸屬的方式，「國際情勢日益緊張、對武器擴大發展及現代化再度產生興趣，因此《武器貿易條約》在現階段非常重要。」