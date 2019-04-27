日本Newsweek「世界尊敬的日本人」　貞子、蒼井空上榜

▲ 日本Newsweek相隔10年再次選出「世界尊敬的百大日本人」。（圖／翻攝自Newsweek官網）

國際中心／綜合報導

日本《Newsweek》最新發表「世界尊敬的百大日本人」（世界が尊敬する日本人100）榜單，挑選在全世界各領域活耀的「天才、鬼才、異才」。除了耳熟能詳的搞笑藝人渡邊直美、前AV女優蒼井空、花式溜冰選手羽生結弦、藝術家草間彌生，就連女鬼貞子也上榜。

這份榜單共分為4大區塊，分別是英雄 （Heroes Icons）、挑戰者（Challengers）、藝術家（Artists Entertainers）及其他（Rest of the Best）。名單如下：

跨越國境挑戰的英雄

渡邊直美（搞笑藝人）／大阪直美（職業網球選手）／伊藤比呂美（詩人）／香川真司・本田圭佑・岡崎慎司（職業足球選手）／若宫正子（世界最高齡應用程式開發者）／鈴木一郎（前美國職棒大聯盟球員）／梅原大吾（職業玩家）

扭轉不可能為可能的挑戰者

遠藤謙（義足工程師）／川島良彰（咖啡獵人）／近藤麻理惠（收納整理顧問）／笈川幸司（日語教師）／石上純也（建築家）／堀江愛利（企業家）／櫻桃吉武（喜劇演員）／羽生結弦（花式溜冰選手）／井尻雄士（會計學家）

具創造力的藝術家

蒼井空（演員）／相馬世世歌（相馬よよか，鼓手）／是枝裕和（導演）／藤田嗣治（畫家・雕塑家）／野澤雅子（聲優）／石内都（攝影師）／挾間美帆（爵士作曲家）

不論是學者還是演員，讓世界驚訝的日本人

青山剛昌（漫畫家）／原研哉（設計師）／本庶佑（醫學家）／伊藤詩織（記者）／岩田守弘（芭蕾舞者）／加藤崇（企業家）／絆愛（キズナアイ，虛擬偶像Youtuber）／草間彌生（藝術家）／南谷真鈴（探險家）／村嶋孟（煮飯仙人）／中滿泉（聯合國秘書長）／岡見勇信（格鬥家）／貞子（幽靈）／齋藤憲彦（發明家）／史普尼克姫（Sputniko!，藝術家）／瑟羅節子（サーロー節子，反核運動家）／其他

▼ 蒼井空2018年元旦宣布結婚。（圖／翻攝蒼井空微博）

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▼ 羽生結弦 。（圖／路透社）

▼ 渡邊直美。（圖／翻攝自渡邊直美Instagram）