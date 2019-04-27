女看守員愛上囚犯　偷渡iPhone藏淫照「半夜撥視訊」填補空虛！

▲女監獄看守員愛上囚犯竟偷渡手機進監獄。（圖／翻攝自NORTH WALES POLICE下同）

國際中心／綜合報導

英國一名26歲的女監獄工作人員日前傳出跟囚犯陷入熱戀，甚至拍攝性愛影片放進iPhone手機內，走私進去監獄內，事件遭到揭發後，女監獄員情緒崩潰，也承認自己確實公私不分，但仍遭到判刑一年有期徒刑。

根據英國《每日郵報》報導，華森（Emaily Watson）原本為負責麥吉（John McGee）在監獄中的看守員，沒想到兩人在2017年的聖誕節墜入愛河，甚至發生過三次兩人共處在牢房內發生性關係。麥吉因為服用禁藥危險駕駛導致52歲的布瑞丁（Richard Bratin）死亡，被判8年有期徒刑，卻沒想到和女看守員發生關係。

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▲事發監獄，如今已經加強管理。

調查中指出，華森除了和麥吉在牢房內發生性行為三次外，更在家拍攝煽情照片放進手機內，並透過關係將手機偷渡進監獄，甚至還撥打Facetime視訊電話給麥吉調情。

華森於2018年1月遭到逮捕，她的律師為其辯論時提到「華森已經知道自己公私不分是不對的行為，希望法官可以從輕量刑」，但負責的法官表示，無法接受華森身在其職，卻不尊重自己的工作本分，「這甚至對於布瑞丁先生的家人是一種傷害，甚至讓iPhone自由進入監獄，這真的是非常嚴肅的問題」拒絕從輕量刑。