男童鼻孔飄臭味　廢醫喊沒事…爸媽回家「拉出3cm塑膠紙」黏滿膿

▲男童鼻腔內挖出塑膠紙。（圖／翻攝自網路）

國際中心／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一名3歲小男孩因為呼吸有異味、鼻涕也流出黃綠色的，吃了感冒藥卻遲遲都沒有改善，沒想到卻從鼻腔內拉出約3公分長的塑膠，讓男童爸媽相當氣憤，因為在先前的就醫過程中，沒有醫師發現兒子的異狀。

根據《中國報》報導，這對父母相當擔憂兒子長期以來不斷流出「像膿一樣」的鼻涕，於是決定帶孩子去醫院就診，經過醫師的檢查，認為只是一般的感冒，要求領藥後回家休養。沒想到回家後，男童的鼻腔卻依然有異狀，男童爸媽拿著手電筒查看後，竟從男孩的鼻腔內拉出塑膠紙，這讓大人相當不解。

男童的爸媽表示，因為兒童藥物有年齡限制，看診完之後醫師建議可以到藥局購買，卻沒料到回家後竟然從兒子鼻子內挖出塑膠紙，認為醫師的判斷「相當愚蠢」，並且拍照放上社群網站呼籲網友千萬不要再被該診所的醫師誤導。

從男童鼻腔挖出的塑膠紙可以看出，已經卡在鼻腔內許久，上面黃黃綠綠的都是鼻涕、膿，甚至已經在拉出來時發出惡臭，不少網友看到後也質疑「這麼大塊的塑膠卡在鼻子內，都沒人知道是不是父母親也有疏失？」、「這真的太危險了！」、「孩子在玩，旁邊最好都要有大人看著」