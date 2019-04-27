川普會安倍聚焦美日貿易　川普：5月訪日前有望達新協議

▲ 安倍晉三證實，川普夫婦是日本令和時代的首批國賓。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國總統川普與日本首相安倍晉三26日在白宮會面，2人同意加快美日貿易協商的腳步，根據川普的說法，他很有可能在川普5月出訪東京前達成新的雙邊貿易協議。但雙方在貿易協調上仍存有歧見，川普希望日本能取消對美國農產的關稅，而安倍則希望在美國對日本汽車課徵的2.5%關稅上取得「互利」結果。

路透社報導，川普與安倍周五在白宮橢圓形辦公室進行一對一會談，日本資深官員透露，雙方目前已同意加快協商步調，以便在美日貿易談判議題上取得初步結果。

川普表示，美日有可能在長期貿易協議達成共識，希望能盡快簽署新協議，且在他推動兩國貿易關係再平衡之下，在減少美國對日本長期貿易逆差方面，美日談判代表現已取得進展，「我們將會在農業部分展開討論，因為正如首相所知道的，日本對我們的農業徵收巨額關稅，我們希望能取消這些關稅。」

安倍表示，日本目前沒有對美國汽車課徵關稅，但美國卻對日本汽車徵收2.5%關稅，希望在未來的貿易協商取得「互利」結果。

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▲ 談及日本對美國的貿易順差，川普明確提到，這當中有一大部分來自汽車出口，期盼能透過達成雙邊協議來改變此一現況。（圖／路透，下同）

在北韓無核化方面，2人在美、日、南韓政府三邊合作取得共識。日方官員表示，安倍也在會中感謝川普在川金二會二度提及北韓綁架日本人議題，且川安2人也同意加強美日聯盟，重申聯手合作意圖來確保自由開放的印太區域。

至於6月28日、29日登場的大阪G20峰會，川普和安倍也在部分議題上取得共識，包括貿易、數位經濟、海上塑膠廢棄物、基礎建設投資及女權等。

面對日本即將在5月邁入的「令和時代」，安倍提到，此次川普作為新時代第一批國賓來訪東京，「這將向國內外表明，在新時代的背景下，美日同盟關係堅定不移，展現我們應對國際社會各種挑戰的堅定承諾。」