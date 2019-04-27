《板門店宣言》一周年紀念活動今晚登場　北韓不參加

▲ 金正恩首度跨越軍事分界線。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩及南韓總統文在寅的首次高峰會談2018年4月27日在板門店登場，會後簽署《板門店宣言》，誓言打造和平的朝鮮半島。今適逢「文金會」一周年，南韓當局為紀念二位元首初次會晤，將在板門店南韓一側舉行文化藝術表演。稍嫌可惜的是，北韓並未派出人員參加。

南韓統一部及首爾市、京畿道當局邀請國內及美國、日本、中國藝術家進行「和平表演」活動，以「遠道」為主題，在文金二人曾進行會談、植樹等儀式的6個地點展開流行及古典音樂、新媒體藝術表演，今晚7時（台灣時間6時）開始，時長約1小時。

根據《韓聯社》，屆時將有美國、日本、中國、俄羅斯、德國等國駐韓使節團、聯合國軍事停戰委員會（UNCMAC）人士、首爾市民及京畿道居民等逾500人參加，將是共同警備區（JSA）解除武裝後，首度有如此大量民眾到訪板門店南韓一側。

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▲ 文金二人相談甚歡。（圖／青瓦臺）

文在寅將不會出席活動，僅會以影片形式露面。由於南北韓關係在2月底「川金二會」後陷入膠著，共同簽下《板門店宣言》的北韓也不會派人參加。事實上，南韓早在22日便透過開城兩韓共同聯絡辦事處通知北韓相關消息，但並未發出邀請函，北韓也沒有任何回應。

另一方面，在北韓官媒近來對美國及韓美同盟的猛烈砲火之下，文在寅26日在江原道高城郡出席「和平經濟江原願景戰略報告會」時仍表示，將盡力爭取重啟象徵兩韓經濟合作的金剛山觀光事業。