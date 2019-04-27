噁警拖12歲小妹進車「滅人道硬上」　完事棄屍河道…裝沒事搜救

▲俄羅斯26歲變態警姦殺12歲女孩。（圖／翻攝自VK）

記者陳亭伃／綜合報導

警察應該要是人民的保姆，而不是成為人民的恐懼。俄羅斯一名26歲警察中尉伊凡（Ivan Sorokoumov）涉嫌以警察、老師身分之便，性侵多名年僅10多歲的女孩，甚至對其中一名12歲的斯偉特蘭娜（Svetlana）在洩慾後痛下殺手，被害女孩的家人在法庭上直接痛批：「這樣的人根本是怪物！」

根據英國《每日郵報》報導，伊凡原本在同事眼中是相當敬業的警察，但其實私下卻藉著職位對弱勢家庭的小女孩伸出魔爪。伊凡當時開車將斯偉特蘭娜帶到一處無人的森林中，並且威脅要將斯偉特蘭娜不好的事情告訴家人，除非斯偉特蘭娜願意幫他口交。

年紀還小的斯偉特蘭娜當下只能無助的任憑伊凡予取予求，在判決書中寫道，伊凡用各種令人作噁的方式強暴了斯偉特蘭娜，並且在事後將斯偉特蘭娜拖出車外，以棒球棍重擊頭部三次，讓她當場死亡，棄屍到河裡。隔天當斯偉特蘭娜的家人在尋找時，伊凡甚至還參與了搜索的行動。

伊凡在調查過程中，漸漸暴露出他的行為有些不對勁，直到斯偉特蘭娜的身上驗出他的DNA，一切惡行終於曝光。伊凡法庭上狂妄的表示，即便自己的老婆已經懷孕、也有了一個一歲的兒子，「但是婚姻不是一個束縛。」

隨著案件的調查，竟出現越來越多的受害者，其中包括13歲的芙倫尼卡（Veronika）甚至被強暴過兩次，過程中還遭到用力的毆打。伊凡遭到判23年有期徒刑、精神賠償400萬盧布的賠償金，斯偉特蘭娜的母親卻憤怒的表示，這樣的人根本是怪物，我的孩子永遠都不會得到解脫。