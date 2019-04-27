卡車高速撞車陣爆炸...大火狂燒28車「路面融化」釀4死！驚悚畫面曝

▲美國科羅拉多州公路發生嚴重連環車禍。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國科羅拉多州丹佛市（Denver）附近的70號州際公路發生28輛車連環車禍，一輛失控的卡車突然衝進車陣內，引起爆炸，大火在公路上狂燒，宛如電影《絕命終結站》的場景。這場車禍已經造成4人死亡，肇事的駕駛已被拘留，並以4項車禍謀殺罪被起訴。

這起車禍發生在當地時間25日傍晚，當時正是下班通勤時間，再加上先前有另一起小型車或，公路上大塞車。萊克伍德市（Lakewood）警員寇特曼（Ty Countryman）表示，共有28兩車遭殃，包含4輛卡車和24輛小型車，共造成4人死亡，至少6人因受傷送醫，由於大火嚴重燒毀遺體，罹難者身分還無法確認。

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▲公路上多輛車被燒毀。（圖／達志影像／美聯社）

科羅拉多州運輸局首席工程師提到，車禍釀成的大火讓公路路面嚴重損毀，路邊的鋁材都被熔化，路面也被燒成碎石灰燼。由於警方還在調查肇事原因，也調閱車禍當時的監視器畫面，目前該路段的東向道路持續封閉中。

肇事卡車的駕駛是年僅23歲的梅德羅斯（Rogel Lazaro Aguilera-Mederos），他是古巴人，擁有美國的永久居留證，也有商業貨車駕駛執照，當時車上載著木材，車禍發生後他受到輕傷，目前已經被拘留，正在配合警方調查。





▲卡車駕駛梅德羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

梅德羅斯的哥哥丹尼爾（Daniel Aguilera）提到，弟弟表示卡車有剎車失靈的狀況，梅德羅斯將會在27日出席聽證會。寇特曼則說，暫時排除駕駛有喝酒或吸毒的可能，但儘管是因為車輛故障造成的意外，梅德羅斯還是有可能被依過失等罪名起訴。

車禍發生當下，Youtuber麥卡辛（Josh McCutchen）正在車內進行直播，意外錄到車禍過程，當時麥卡辛也被塞在車陣中，沒想到下一秒有大卡車從旁邊快速衝過，發出「碰！」的聲響，他大喊，「我的天哪！差點就要死了！」大約40秒過後，前方就冒出大量濃煙，接著一堆車子陷入火海內。

▼麥卡辛意外拍下車或一瞬間（約2分15秒處開始）