未來人爆「2062印度幾乎統一亞洲」　曾神預言311大地震：12年後第三次世界大戰

▲「2062未來人」預言目前為止仍是神準。（圖／翻攝自YouTube TIME TRAVELER 2062 OFFICIAL）

生活中心／綜合報導

日本一名聲稱來自2062年的「未來人」，曾在2011年311大地震前預言「爬到高山上吧」，並在2011年精準預測5年後的4月15日會發生大事，結果真的發生了熊本大地震，而預測與事實發生的時間相差不過24小時。「2062未來人」日前回答網友提問，更預言距今12年之後會發生第三次世界大戰，2062年東京遷都、中國將被印度消滅，再度引發網路熱議。

「2062」於2010年首次在日本知名論壇「2ch」聲稱自己未來人的身分，由於接連2次準確預測到災難發生，使得他日前再度現身時，便引來許多網友關於未來的提問。對於「2062年日本是否還存在」的問題，2062回答，「存在，但差點就不在了」；他更揭露「2031年會引爆第三次世界大戰」。

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▲「2062未來人」預言，「2031年會發生第三次世界大戰」。（圖／翻攝自YouTube TIME TRAVELER 2062 OFFICIAL）

至於中國將來的發展，「2062」則回答網友，中國將會和印度掀起一場大規模衝突，最終被印度消滅殆盡，「2062年已經沒有中國了」。網友紛紛留言，「印度變得那麼強大了呀」、「應該不會波及日本吧」、「可能是中國被自己的野心吞滅了呢」。

來自未來的預言總是會引起人們的好奇心，尤其當預言準確發生後，更會讓人忍不住關注。其實除了「2062」，推特上一名叫「YJ」的日本網友，發的第一條推文便是「我來自2075年」，他於2018年1月2日預言「將有衛星墜落」，結果中國衛星天宮一號就在同年4月墜毀地球，讓許多網友嘖嘖稱奇。

「YJ」日前也預言日本南邊海域的「南海海溝」，將會發生一種「直下型」大地震，東京也會因此被淹沒。「YJ」更預言人類將在2031年和死者對話，而日本首都將在2075年從東京遷都到岡山。