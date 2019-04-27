菸草公司每月霸氣送1200支菸！前員工重度成癮怒告：害我得肺癌

▲英國男控告公司發太多香菸，害他成癮得肺癌。（圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導



英國男子尼爾（Simon Neale）曾經在菸草公司「樂富門」（Rothmans）擔任業務員，工作大約4年，在任職期間，公司每個月都會送給他1200支菸，讓他從此染上重度菸癮，最後被診斷出罹患肺癌末期，他考慮要控告當初塞給他那麼多菸的公司。



英國《都市報》報導，57歲的尼爾在1982年進入「樂富門」工作，擔任業務員長達4年，每個月公司都會給他1200支菸，當作贈品或其他用途，他的後車廂最多曾經擺了3萬支香菸，也讓他從原本偶爾抽菸，到社交場合菸不離手，最後變成重度成癮者。



去年秋天，尼爾被診斷出罹患肺癌，而且已經到了末期，無法動手術治療，「這真的對我打擊很大，最困難的事情就是告訴我的三個孩子們」，得知罹癌之後，他已經立即戒菸。

尼爾認為，自己會得到肺癌都是因為過去在煙草公司工作時得到太多的香菸，並聘請律師，打算位已經收購「樂富門」的「英美菸草公司」（British American Tobacco）提告。反菸團體「吸菸與健康行動」（Action on Smoking and Health,ASH）認為，免費送香菸的行為鼓勵了員工吸菸，即使該公司知道這是有害健康的行為。

ASH執行長艾諾特（Deborah Arnott）提到，他們希望英美菸草公司能夠公布這個政策的相關細節，另外，得到免費香菸的員工還有好幾千人，「該公司知道吸菸是重度成癮的行為，卻將此隱瞞大眾，甚至是自己的員工」。ASH同時呼籲有其他類似狀況的受害者站出來。

英美菸草公司的負責人則在聲明中提到，在過去員工每個月可以「選擇性地」獲得額外的香菸，但產品全都符合法規，而且有清楚的健康警告標示，「吸菸是一個成人可以做的選擇，好幾十年來，吸菸對健康的風險早已經廣為公眾所知」。