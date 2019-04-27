劉強東被捕畫面曝！雙手反銬「只穿飯店拖鞋」　再爆：灌女大生酒19次　

▲劉強東被捕畫面曝光。（圖／翻攝自微博曝光小強）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國億萬富豪、京東集團執行長劉強東日前捲入性侵女大生疑雲，曲折的劇情從被控性侵女方長達4小時，到微博影片公開後變成疑似被設局「仙人跳」的受害者；當天被美國警察逮捕畫面更於26日曝光，同時微博上也有網友公開當晚2人完整的互動畫面，直指劉強東等人在一個晚上就灌了女大生19次酒。

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微博上最新公布的影片中，劉強東遭3名美國員警到飯店房間逮人，當時警方身後還跟著一名似乎是報案人的男性；他當下即被警方反銬雙手，離開房間時，腳上穿的還是飯店提供的拖鞋。警方帶走劉強東大約10分鐘後，另一名員警也到飯店房間陪同聲稱被性侵的女大生離開。

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▲▼劉強東被3名美國員警帶出飯店。（圖／翻攝自微博）

女大生先前在美國控告劉強東性侵案起訴書中，指劉強東在聚會當天晚上，與同桌的中國商務人士不斷向她勸酒，導致她酒醉。內容指出，女大生事後與劉強東及其助理一起坐車離開，她不僅在車上就遭劉強東猥褻，之後更被帶到飯店房間性侵長達4小時。

▲▼微博帳號明州事記疑似提供「剪過的」影片。（圖／翻攝自@微博明州事記）

微博帳號「明州事記」先前公布的影片中，疑為當事女大生的女子在晚宴當時，坐在與劉強東2個位子遠的距離；影片還特別強調2人並非始終坐在一起，劉強東也沒有刻意灌醉女子，在電梯裡與飯店走廊上更是被女方主動挽著手臂。不過不少網友在影片公布後指出，內容似乎經過刪剪編輯，刻意挑出對劉強東有利的片段播出，而且「明州事記」這個微博帳號是小帳，除了2段跟劉強東和女大生有關的影片外，並沒有其他任何貼文，因此質疑是劉強東創立，用來洗白或反擊女大生的工具。

▲▼最新公布的畫面，女大生在影片中多次和與會眾人「乾杯」。（圖／翻攝自微博）

隨著影片陸續被公開，另一名微博網友上傳了當晚較為完整的影片，當中明顯看到女大生原本坐在劉強東對面，後來聽從身旁男子示意坐到劉強東身邊；長達3個半小時的晚宴中，女大生一共被勸酒19次，明顯進入酒醉狀態。該名上傳影片的網友也指出，早前流出的影片經過刪剪，只播出劉強東與女大生分開坐的片段，有刻意誤導的嫌疑。