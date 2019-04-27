美國宣布制裁委內瑞拉外長「凍結所有資產」　加強施壓馬杜洛

記者錢玉紘／綜合報導

為了持續對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓，逼其下台，美國在26日宣布，對委國外交部長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）施以制裁，封鎖阿雷亞薩在美國的所有資產。不過，聲明中並未提到阿雷亞薩實際犯的罪行，僅因為外交部長身分受到制裁。

阿雷亞薩被美國加入制裁名單中，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在聲明中表示，「財政部會繼續鎖定腐敗的馬杜洛非法政權，包含那些替其進行外交以及司法工作的人」、「馬杜洛非法政權使委內瑞拉人民跑受貧窮之苦，奪走人民的人權以及民主權利，美國對此不會袖手旁觀」。

同時被制裁的還有委內瑞拉法官艾瑞圖塔（Carol Bealexis Padilla de Arretureta）。這項制裁是美國對於委內瑞拉政權高層的新打擊，目的為扶正支持反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）為委國總統。法新設分析，先前的制裁都是針對官員貪腐或侵犯權力，財政部這次的制裁並沒有提到阿雷亞任何違行為，僅因外交部長的角色而成為目標。



阿雷亞薩前一日才在聯合國會議中，呼籲種國家抵制美國的「有罪的封鎖」，他在推特上提到，接下來得到的報復，表示自己走在對的道路上，「今日，川普政權走投無路絕望回應我們，真相很傷人吧」。

45歲的阿雷亞薩是記者出身，一直以來都是馬杜洛的親信，在擔任外交部長前，還當過科技部長和高等教育部長。自從1月開始，美國和許多中南美洲國家視馬杜洛政權為非法政權，阿雷亞薩數度前往紐約，代表委內瑞拉在聯合國發聲。