金正恩訪俄行程「神秘縮水」　突然取消參觀俄軍太平洋艦隊基地

▲金正恩提早結束行程，下午抵達海參崴車站，準備乘坐專屬列車返回平壤。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

北韓最高領導人金正恩當地時間26日下午3時30分許結束為期3天的訪俄行程，從海參崴車站搭乘武裝專列啟程返回平壤。不過，金正恩此次行程突然大幅縮短，也取消參觀俄羅斯太平洋艦隊基地，真正原因不明。

當地時間下午3時左右（台北時間26日下午1時），金正恩搭乘專車抵達海參崴車站，參與俄方為其舉行的歡送會，俄羅斯遠東與北極開發部部長科茲洛夫等人則到場送別。歡送會上，俄國儀仗隊分別演奏兩國國歌和傳統歌曲，金正恩等人隨後走向月台，搭乘專屬列車啟程回國。

金正恩當天稍早參訪了俄羅斯太平洋艦隊戰鬥榮譽紀念碑廣場獻花致意。據悉，金正恩原本還預定參觀俄國太平洋艦隊基地、俄羅斯島海洋水族館等地點，卻臨時取消行程，提前離開海參崴。陸媒引述消息人士說法，稱這是「突然的決定」，背後原因不明。

韓聯社則指出，有部分消息認為，北韓可能是考量維安問題，或因為俄羅斯總統普丁為出席「一帶一路」國際高峰會論壇，已經先行前往中國大陸，朝方才決定縮短既定行程。

韓聯社報導，預測金正恩搭乘的專列將經過俄羅斯邊境哈桑，跨過連接北韓與俄羅斯邊境的朝俄友誼大橋返回平壤。從海參崴搭火車到哈桑站約耗時7至9個小時。

▼金正恩在海參崴太平洋艦隊戰鬥榮譽紀念碑廣場獻花致意。（圖／路透）



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