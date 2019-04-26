毒啤酒現形？網傳農藥殘留過量　南韓食藥處下令檢驗41款進口酒

▲南韓食品醫藥品安全處將對國內銷售的啤酒進行農藥檢驗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

網路上盛傳南韓當地販賣的啤酒有農藥殘留，南韓食品醫藥品安全處26日表示，已對國內銷售的40種進口啤酒和1種葡萄酒進行農藥「嘉磷塞」（又稱年年春、草甘磷，Glyphosate）殘留量進行檢驗。

美國公益研究團體2月份發布一份報告稱，在美國銷售的15款啤酒和5款葡萄酒被檢驗出含有農藥成分，其中含量較高的啤酒品牌分別為「青島」49.7ppb、「百威」（Budweiser）27ppb和「可樂娜」（Corona）25.1ppb等。該報告一公開，立刻引發南韓網路上對「農藥啤酒」的傳言。

根據《南韓聯合新聞通訊社》報導為了免除民眾的質疑，南韓食醫處已經針對報告中提及的41種在市面上流通的酒類產品進行分析研究，在檢查結束後會連同先前對南韓國內10種自產啤酒檢測的結果一同公布。目前南韓會在啤酒原料進口階段檢驗嘉磷塞的殘留量，只要原料檢驗合格，啤酒就會被視為在安全值範圍內正常發售。

嘉磷塞是一種常見除草劑的主要化學成分，由孟山都公司化學家在1970年發現，2007年廣泛用於美國農業領域，甚至在2016年因為雜草出現抗藥性而加劇使用頻率，目前被國際癌症研究所列為2A類致癌物質。不過報導指出，美國環境保護署認為檢出的嘉磷塞量不至於影響到身體健康。