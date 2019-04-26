蠢賊行竊失風「跌進柱子」受困　超萌示意圖讓網友笑瘋：怎麼辦到的

▲蠢賊闖空門失風「掉入柱子」受困，警方畫的示意圖讓網友笑瘋。（圖／翻攝自Wharton Police Department臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

美國德州霍頓（Wharton）警方24日接獲警報通知，有小偷闖入一間CVS藥局準備行竊，他們立刻出動多名警力前往包圍，並在天花板上找到了3名藏匿的小偷，最後更發現有一名小偷在逃跑時，意外掉進了屋外的柱子內受困，場面讓現場的員警們哭笑不得，特地畫出的「示意圖」也讓網友看了紛紛笑翻。

綜合美國媒體報導，霍頓警方24日收到一間CVS藥局警報，得知有一群小偷正在試圖闖入店內行竊，他們立刻出動大批警力前往建立包圍網，隨後在藥局內的天花板上找到了3名藏匿的小偷。小偷們眼見現場已經被員警團團包圍，只好選擇爬下樓梯束手就擒。

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▲小偷們眼見現場已經被員警團團包圍，只好選擇爬下樓梯束手就擒。（圖／翻攝自Wharton Police Department臉書）

只是當員警幫3名小偷戴上手銬後，他們驚訝的得知現場還有第4名小偷，原來第4名小偷在嘗試逃跑的過程，意外掉進屋外一個空心的柱子內受困，員警們聽完後也是哭笑不得，隨後也立刻幫忙第4名小偷脫困，同時也將對方上銬逮捕歸案，4人最後以入室竊盜等罪嫌偵辦。

霍頓警方偵訊結束後，就將犯人照片、犯罪現場及逮捕過程公布在臉書，其中「第4名小偷受困」示意圖讓網友笑爆，原因是警方立刻簡單有趣的筆劃，重現小偷受困在柱子內的情況。網友看了紛紛笑說：「能夠藏成這樣也是神了」、「如果隊友沒有爆料，他會不會餓死在裡面」、「這也太歡樂了吧」