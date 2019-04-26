遺體炸碎太難辨識…斯里蘭卡罹難者下修至253死　名單一口氣砍百人

▲斯里蘭卡爆炸案，民眾替罹難者點燭火哀悼。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

斯里蘭卡復活節連續爆炸事件案發5天後，當局25日坦承鑑識流程產生疏失，將官方公告死亡人數從原先的359人下修為「至少253死」，相差數字將近3分之1。斯里蘭卡衛生部表示，由於大多罹難者被炸得支離破碎，才會出現大量重複的死亡通報。

斯里蘭卡衛生部主動召開記者會坦承統計失準。當局解釋，是因為許多遺體受損太過嚴重，已經遠超過足以辨認的程度，造成死者身分確認出現困難。不過，斯里蘭卡政府官方數據失準，且一次下修幅度達到百餘人的情況前所未見，也讓外界質疑政府危機處理能力一團混亂。

《紐約時報》指出，這不僅顯示出斯里蘭卡政府的能力不足，更有可能使幕後兇手逍遙法外。澳洲迪肯大學（Deakin University）反恐學者巴頓（Greg Barton）表示，「如果連死亡人數都算不好，要如何對付那些構成威脅的人？」

甚至到目前為止案發已經超過5天，斯里蘭卡政府各部門之間對於案情的說法仍有出入，例如斯里蘭卡官員先前曾透露，情報人員早在案發前就曾掌握激進組織「國家一神教團」（NTJ）的警告，但斯里蘭卡總理和總統對此均否認知情。

另一方面，斯里蘭卡當局26日表示，爆炸案主嫌札赫藍（Mohamed Zahran）已經在自殺攻擊中死亡；札赫藍也是NTJ的領導人，目前警方已經逮捕該組織副手。官員認為NTJ成員與伊斯蘭國（IS）有所關連；斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）指出，境內至少還有140人與IS有牽連。