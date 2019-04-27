突襲炸彈工廠！斯里蘭卡驚爆槍戰　搜出「伊斯蘭國黑旗」

▲斯里蘭卡爆炸案發生後，特種部隊成員在首都可倫坡一處清真寺外站崗。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

斯里蘭卡安全部隊成員26日兵分多路，突襲該國東部多處可疑地點，查獲炸彈製作工具、大批爆裂物、伊斯蘭國旗幟等物品，據信與日前發動「復活節恐攻」的嫌犯有關。警方表示，安全部隊在其中一處地點與嫌犯發生交火，期間還發生3起爆炸事件，但沒有透露傷亡情況。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，安全部隊依據情報單位情資，在斯里蘭卡東方省（Eastern Province）薩曼圖賴（Samanthurai）一處民房內，查獲大量藏匿的爆裂物。警方表示，查獲物品包括伊斯蘭國（IS）制服、旗幟、150根硝化甘油炸藥、10萬個滾珠軸承，以及一架空拍機。

警方表示，在東方省卡爾穆奈市（Kalmunai）附近的另一次行動中，安全部隊成員在現場與嫌犯發生槍戰駁火，當地則傳出3起爆炸事件。這是20日復活節星期日發生多起連續爆炸，造成253人死亡慘劇後，斯里蘭卡當局展開的一系列搜索行動之一。

斯里蘭卡當地激進團體「國家一神教團」（NTJ）被指是發動復活節恐攻的元兇，但該團體尚未坦承犯案。伊斯蘭國則在第一時間宣稱犯案，並公布一段聲稱是自殺炸彈客站在伊斯蘭國旗幟前合影的影片，但其真實性尚未被證實。

斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）25日向CNN表示，當局正試著剷除任何可能發動新一輪攻擊的潛在恐怖份子。該國總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）26日則宣布展開「大規模搜捕行動」。

席瑞塞納說，將對斯里蘭卡境內每一戶家庭進行檢查，並對每一棟房屋建立永久居民名單，確保沒有身份不明的可疑人士藏匿其中。

復活節連環爆炸案發生後，斯里蘭卡社會緊張情緒加劇，國內人人自危。天主教可倫坡總教區總主教蘭吉特（Malcolm Ranjith）已經宣布，為保護信徒安全，天主教周日彌撒將取消「直到另行通知為止」。

斯里蘭卡絕大多數民眾都是信奉上座部佛教（小乘佛記）的佛教徒，基督信仰和伊斯蘭信仰皆屬於少數族群，兩者皆僅佔總人口的不到10％。

▼疑似發動爆炸攻擊的蒙面人聚集在伊斯蘭國旗幟前合影。（圖／路透）



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